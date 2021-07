Kanu: Sideris Tasiadis, Olympiazweiter von 2012 aus Augsburg im Einer-Canadier, fährt im reißenden Strom von Tokio erneut um die Medaillen mit, zunächst im Halbfinale (7 Uhr). Tasiadis belegte nach den Vorläufen am Sonntag den sechsten Rang.

Handball: Ein Sieg ist Pflicht für das deutsche Handball-Nationalteam gegen Argentinien (4 Uhr). Die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason musste sich im ersten Vorrundenspiel Europameister Spanien mit 27:28 geschlagen geben und trifft in der schweren Gruppe noch auf starke Norweger und Franzosen.

Schwimmen: Das große Talent Isabel Gose hat in deutscher Rekordzeit das Olympia-Finale über 400 m Freistil erreicht. Die fünfmalige Junioren-Europameisterin von 2019 schlug als Vorlauf-Sechste nach 4:03,21 Minuten an und blieb knapp eine halbe Sekunde unter der alten Bestmarke ihrer Magdeburger Teamkollegin Sarah Köhler. Um 4.20 Uhr trifft sie unter anderem auf Ariarne Titmus aus Australien und die US-Amerikanerin Katie Ledecky.

Hockey: Sowohl die Männer als auch die Frauen spielen zum zweiten Mal im olympischen Turnier. Nach dem 7:1 gegen Kanada wartet auf die Männer nun der Weltmeister Belgien (2.30 Uhr). Die Frauen treffen nach dem 2:1 gegen Großbritannien auf Indien (14.15 Uhr).

Tennis: Für drei deutsche Profis geht es ab 4 Uhr mit der zweiten Runde weiter. Top-Spieler Alexander Zverev ist gegen den Kolumbianer Daniel Galan klar favorisiert, auch Dominik Koepfer hat gegen Max Purcell aus Australien gute Chancen auf den Achtelfinal-Einzug. Für Jan-Lennard Struff steht hingegen mit dem Weltranglistenersten Novak Djokovic die größtmögliche Hürde an. Bei den Frauen fordert Anna-Lena Friedsam die Russin Anastassia Pawljutschenkowa heraus.

Beachvolleyball: Drei enge Spiele, drei knappe Niederlagen: Die deutschen Beachvolleyball-Teams sind mit einem bitteren Hattrick in die olympischen Wettbewerbe gestartet. Nun soll es besser werden. Karla Borger/Julia Sude wollen Sieg eins gegen Sarah Pavan/Melissa Humana-Paredes (Kanada, 5 Uhr). Margareta Kozuch/Laura Ludwig treffen auf die Japanerinnen Miki Ishii/Megumi Murikami (13 Uhr).

Tischtennis: Timo Boll kämpft bei seinen sechsten Olympischen Spielen um seine erste Einzel-Medaille (ab 8.30 Uhr). Es geht gegen den Kasachen Karill Gerassimenko. Zudem spielt Petrissa Solja gegen Mo Zhang (Kanada, ab 7.30 Uhr). Im Mixed geht es ohne deutsche Beteiligung um Medaillen (Finale ab 14 Uhr).

Turnen: Das Quartett des Deutschen Turner-Bundes qualifizierte sich nach einer geschlossenen Mannschaftsleistung mit Rang sechs für die Medaillenentscheidung ab 12 Uhr. Angeführt von Lukas Dauser will das Team nun zumindest diese Platzierung bestätigen.

Segeln: Svenja Weger aus Kiel hat zum Auftakt der Segelwettbewerbe für eine kleine Sensation gesorgt. Die 28 Jahre alte Sportsoldatin führt nach zwei Wettfahrten im Laser Radial fünf Punkte vor der Topfavoritin Anne-Marie Rindom aus Dänemark. Am Montag geht es ab 6.20 Uhr für sie und ab 5.05 Uhr schon für Philipp Buhl (Immenstadt, Laser) weiter.

Triathlon: Schon ab 23.30 Uhr am Sonntagabend kämpfen die Triathletinnen um Medaillen. Favoritinnen sind Maya Kingma (Niederlande), Flora Duffy (Bermuda) oder Nicola Spirig (Schweiz). Aus deutscher Sicht nehmen Laura Lindemann (Potsdam) und Anabel Knoll (Ingolstadt) teil.

Fechten: Die Säbel-Männer um den viermaligen Europameister Max Hartung waren am Samstag überraschend früh ausgeschieden. Am Montag gehen nun die Florett-Männer Benjamin Kleibrink, Peter Joppich und André Sanita auf die Planche (ab 2.25 Uhr).

Judo: Die WM-Dritte Theresa Stoll will erneut überraschen in der Klasse bis 57 Kilogramm. Neben der Japanerin Tsukasa Yoshida sind auch Jessica Klimkait (Kanada) und Sarah Leonie Cysique (Frankreich) im Favoritenkreis. Igor Wandtke tritt bei den Männern in der Klasse bis 73 Kilogramm an (jeweils ab 4 Uhr).