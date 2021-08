Zeitplan:Das bringen die Nacht und der Morgen bei Olympia

Christian Reitz will an der Schnellfeuerpistole ins Finale. Die deutschen Hockey-Frauen treffen auf Argentinien. Und Fabian Heinle steht im Weitsprung-Finale. Die Entscheidungen im Überblick.

Schießen: Sportschütze Christian Reitz ist mit einer starken Leistung an der Schnellfeuerpistole in den olympischen Wettbewerb gestartet: Nach der ersten Qualifikationsrunde liegt der Deutsche auf dem dritten Platz. Um 1.30 Uhr beginnt die zweite Qualifikationsrunde, um 7.30 geht es weiter mit dem Finale.

Hockey: Nach dem 3:1-Sieg der deutschen Männer gegen Argentinien am Sonntag müssen am Montag auch die Frauen gegen die Mannschaft aus Südamerika ran. Die Partie ist für 2.30 Uhr angesetzt.

Leichtathletik: Das Weitsprung-Finale der Männer steht an - und Fabian Heinle ist dabei. Los geht es gegen 3.20 Uhr. Bei den Frauen geht es ab 4.50 Uhr über 1oo Meter Hürden um die Medaillen, allerdings ohne deutsche Beteiligung.

Gleich drei deutsche Frauen haben es ins Diskuswurf-Finale geschafft: Marike Steinacker, Claudine Vita und Kristin Pudenz. Der Wettkampf beginnt um 13 Uhr. Auch über die 3000 Meter Hindernis der Männer und über die 5000 Meter der Frauen stehen die Finalläufe an, beide jedoch ohne deutsche Beteiligung.

Kanu: Im Kanurennsport stehen in der Nacht einige Vorläufe an, bevor es am frühen Morgen mit den Viertelfinals weitergeht. Im Zweier-Canadier ist über die 1000 Meter für Deutschland das Duo Sebastian Brendel und Tim Hecker dabei, sie fahren um 3.13 Uhr. Auch im Kajak-Einer über 1000 Meter um 3.53 Uhr gibt es eine deutsche Beteiligung: Jacob Schopf. Im Kajak-Zweier treten über 500 Meter gleich zwei Frauen-Teams an. Caroline Arft und Sarah Brüßler sowie Sabrina Hering-Pradler und Tina Dietze starten ab 4.22 Uhr in den Wettbewerb.

Tischtennis: Nach ihrem Sieg über Portugal tritt die deutsche Mannschaft ab 7.30 Uhr im Viertelfinale an.

Segeln: Die deutschen Crews liegen auf Kurs Edelmetall. Tina Lutz und Susann Beucke können vor dem Medaillenrennen im 49erFX als Gesamt-Dritte sogar auf Gold schielen (7.30 Uhr). Im 49er hoffen Erik Heil und Thomas Plößel darauf, im Medal Race ihren Erfolg von Rio 2016 mit Bronze zu wiederholen (8.30 Uhr).

Reiten: Nach Dressur und Gelände steht für die deutschen Vielseitigkeitsreiter nun das Springreiten an. Das Team aus Julia Krajewski, Sandra Auffarth und Michael Jung liegt nach zwei Disziplinen aktuell auf dem sechsten Rang. Weiter geht es ab 10 Uhr.

Kunstturnen: An den Ringen steht ab 10 Uhr das Finale der Männer an, am Boden geht es ab 11 Uhr los mit dem Finale der Frauen - beides jedoch ohne deutsche Beteiligung.

Ringen: Aline Rotter-Focken hat eine olympische Medaille im Schwergewicht schon sicher, nun soll es Gold werden. Die deutsche Ringerin trifft im Finale ab 14.20 auf die Amerikanerin Adelina Maria Gray.

Beachvolleyball: Die deutschen Beachvolleyballer Julius Thole und Clemens Wickler spielen ab 15 Uhr im Achtelfinale gegen das US-Team Jacob Gibb/Tri Bourne.