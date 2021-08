Von Claudio Catuogno, Tokio

Zwei Jahre hatte Florian Wellbrock, 23, auf diese gut vierzehneinhalb Minuten gewartet. Seit seinem Weltmeistertitel im Sommer 2019 war alles auf dieses olympische Finale ausgerichtet: die Chance seines Sportlerlebens. Nach Beginn der Schwimm-Wettkämpfe in Tokio wartete Wellbrock noch mal acht Tage, bis zur allerletzten Finalsession. Erst an diesem Sonntagmorgen stand dann das Finale über 1500 Meter Freistil auf dem Programm, die längste Strecke im Beckenschwimmen.

Warten ist manchmal nicht gut im Sport, beim Warten kommen die Gedanken. Britta Steffen, 2008 in Peking die bislang letzte deutsche Olympiasiegerin, hat oft bis kurz vor dem Start ein Fachbuch gelesen. Alles besser als nachdenken. Vor allem, wenn man noch dazurechnet, wie lange das deutsche Schwimmen schon wartet. Einen deutschen Olympiasieger hat es bei den Männern seit der Wiedervereinigung nicht mehr gegeben. 1988 in Seoul war Michael Groß, genannt "Albatros", der letzte für die Bundesrepublik gewesen (200 Meter Schmetterling), Uwe Daßler der letzte für die DDR (400 Meter Freistil, Weltrekord). Andere Zeiten.

Und nun, am Sonntagmorgen im Aquatics Centre von Tokio: Schwamm Florian Wellbrock tatsächlich zu einer Olympia-Medaille - aber nicht zur goldenen. In 14:40,91 Minuten wurde er Dritter, hinter dem US-Amerikaner Robert Finke (14:39,65) und dem Ukrainer Michailo Romantschuk (14:40,66). Um es mal auf die simpelste aller Botschaften runterzubrechen: Das Warten geht weiter. Und doch hatte sich das Warten gelohnt.

"Nicht ohne Grund hat das so lange gedauert bis deutsche Schwimmer Olympiamedaillen geholt haben. Jetzt haben wir zwei", sagte Wellbrock im ZDF zu den zwei Bronzemedaillen von ihm und seiner Verlobten Sarah Köhler, die auf der Tribüne mitfieberte. Vor Wellbrock hatte Rückenschwimmer Stev Theloke im Jahr 2000 als letzter deutscher Mann mit Bronze über 100 Meter eine olympische Medaille in einer Einzel-Disziplin im Becken bejubelt.

Eigentlich hätte man Florian Wellbrock sogar drei Medaillen umhängen müssen. Eine für die sportliche Leistung. Und eine für die ebenso bemerkenswerte Fähigkeit, all die Erwartungen an sich abperlen zu lassen - die Sehnsucht nach einem, der das deutsche Schwimmen erlöst -, und sich auch von Rückschlägen nicht aus der Bahn werfen zu lassen, wie nach Rang vier am Donnerstag über die 800 Meter. Und eine dritte: die Trostmedaille. Denn dass hier auch mehr drin gewesen wäre, sieht man, wenn man Wellbrocks Zeit von Tokio mit seinen persönlichen Bestzeiten vergleicht. 14:36,54 Minuten waren es bei der WM in Gwangju gewesen, 14:36,15 sogar 2018 bei der EM in Glasgow, seinem deutschen Rekord.

Detailansicht öffnen Wellbrock während des Rennens. (Foto: Rob Carr/Getty Images)

Es war ein Rennen mit lauter alten Bekannten - aber ohne den Bekanntesten von allen. Sun Yang, 29, der Weltrekordhalter aus China, ist nach einigem juristischen Hin und Her aus dem Pool genommen worden wegen seiner Hammer-Affäre: Er hatte 2018, nach einer aus dem Ruder gelaufenen Dopingkontrolle, einen Glasbehälter mit abgenommenem Blut zerschlagen lassen. Ansonsten: dieselbe Promi-Besetzung wie beim WM-Finale 2019. Der Italiener Gregorio Paltrinieri, 26, der Olmpiasieger von 2016. Der Ukrainer Romantschuk, in Gwangju WM-Zweiter hinter Wellbrock. Dummerweise - jedenfalls aus Sicht der anderen drei 1500-Meter-Musketiere - hatte sich aber noch ein Vierter unter die Anwärter auf die drei Podestplätze geschoben, der junge Finke, 21, aus den USA. Finke hatte in Tokio schon die 800 Meter gewonnen.

Dass Finke jetzt auch dabei war, sollte Wellbrocks Taktik mitbestimmen. Noch mal so ein Schlussspurt wie über die 800 Meter, als Finke auf den letzten 300 Metern das Feld aufgerollt hatte, galt es zu verhindern. Also: bloß nicht bummeln, zügig angehen, "den Finke so beschäftigen, dass ihm hintenraus die Kraft fehlt", hatte Wellbrocks Trainer Bernd Berkhahn das am Tag vor dem Rennen noch mal erläutert.

Und so ging Florian Wellbrock es auch an. Das Tempo auf den ersten Bahnen war schneller, als Wellbrock es je geschwommen ist. Vier Schwimmer wälzten sich Kopf an Kopf. Vier, einer zu viel. Doch Paltrinieri hatte bald zu kämpfen - womöglich doch eine Folge des Pfeifferschen Drüsenfiebers, das ihn noch vor wenigen Wochen niedergestreckt hatte. Blieben noch drei. Und dann ließ sich Wellbrock vielleicht ein bisschen zu sehr in Sicherheit wiegen, er führte ja komfortabel das Feld an, hatte alles im Griff. Oder ließen sich die anderen einfach nur von ihm ziehen? Ganz am Ende, im Kampf um die letzten Zentimeter, musste Wellbrock dann sowohl Finke als auch Romantschuk ziehen lassen.

Kämpfen müssen ist für Florian Wellbrock nicht neu. Seine Jugend in Bremen verlief für die Eltern nicht sorgenfrei, das Gymnasium hat Wellbrock abgebrochen. Nach seinem Wechsel von Bremen nach Magdeburg nahm Berkhahn ihn nicht nur als Schwimmer unter seine Fittiche, der Coach begleitete auch das Praktikum in einer Wohnungsgenossenschaft, dann die Ausbildung zum Immobilienkaufmann. Und weil Wellbrock sowieso am liebsten schwimmt, hat auch seine Schwimmgruppe ihm Halt gegeben - mit der Kollegin Sarah Köhler, 27, ist er inzwischen verlobt. Auch während der Corona-Monate hatte die Elbschwimmhalle in Magdeburg für Berkhahns Trainingsgruppe immer geöffnet. Florian Wellbrock ist also einer jener Athleten, die nicht nur ihrem Sport viel geben, sondern denen der Sport seinerseits eine Menge gegeben hat.

Und nun ist es also das Schwimm-Paar Wellbrock/Köhler, die dem Deutschen Schwimm-Verband (DSV) in Tokio die beiden ersten Olympia-Medaillen seit 13 Jahren beschert haben. Er mit Bronze und sie mit Bronze, jeweils über die 1500 Meter. Wellbrock hat kommenden Donnerstag noch eine weitere Chance, im Freiwasser, dann über die zehn Kilometer. Der Weltmeister auf dieser Strecke, 2019 in Gwangju: Florian Wellbrock.