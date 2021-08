Kanu: Im Zweier-Canadier der Frauen entscheidet sich am frühen Morgen, wer über die 500 Meter triumphiert. Das Finale startet um 4.22 Uhr. Zuvor - ab 2.30 Uhr - entscheidet sich in den Halbfinals, ob es das deutsche Duo Lisa Jahn und Sophie Koch ins finale Rennen schaffen. Ebenfalls Chancen auf ein Finale haben die Deutschen Sebastian Brendel und Conrad-Robin Scheibner. Ihr Halbfinale Einer-Canadier über 1000 Meter startet um 2.52 Uhr, um 4.39 Uhr stünde dann das Finale an.

Kurz darauf, um 5.19 Uhr, fällt dann der Startschuss zum Finale im Vierer-Kajak der Frauen. Auch hier hat das deutsche Team noch immer die Chance auf eine Teilnahme, das Halbfinale beginnt um 3.07 Uhr. Um 3:21 entscheidet sich dann wenig später, ob der deutsche Vierer-Kajak der Männer es ins Finale schafft, das für 5.37 Uhr terminiert ist.

Beachvolleyball: Die Norweger oder die Athleten aus Russland, wer holt Gold im Beachvolleyball? Um 4.30 Uhr beginnt die Partie zwischen Anders Berntsen Mol/Christian Sandlie Sörum und Wiatscheslaw Krasilnikow/Oleg Stoyanowski.

Basketball: Ebenfalls um 4.30 Uhr startet das große Basketball-Finale der Männer zwischen Frankreich und den USA. Das Spiel um Platz 3 zwischen Slowenien und Australien folgt um 13 Uhr.

Boxen: Ab 7.00 Uhr stehen diverse Medaillen-Entscheidungen im Boxen an. Zunächst entscheidet sich, wer Olympiasieger im Fliegengewicht der Männer wird, Carlo Paalam von den Philippinen oder Galal Yafai aus Großbritannien. Auch im Fliegengewicht der Frauen steht der entscheidende Kampf an, und zwar zwischen Buse Naz Cakiroglu aus der Türkei und Stoyka Krasteva aus Bulgarien. Er beginnt um 7.15 Uhr. Im Mittelgewicht der Männer treffen um 7.45 Uhr anschließend Alexander Chyschniak aus der Ukraine und Hebert Sousa aus Brasilien aufeinander. Und um 8.15 Uhr schließlich kämpfen im Weltergewicht der Frauen die Türkin Busenaz Surmeneli und die Chinesin Hong Gu gegeneinander.

Moderner Fünfkampf: Bei den Fünfkämpfern geht es am Samstag um alles. Erst im Schwimmen (7.30 Uhr), dann im Fechten (8.45 Uhr), anschließend im Springreiten (10.15 Uhr) und zum Abschluss in der Kombination (12.30 Uhr). Für Deutschland sind die Athleten Fabian Liebig und Patrick Dogue mit dabei.

Turmspringen: Der Deutsche Timo Barthel hat es ins Halbfinale geschafft - aber kann er auch ins Finale springen? Die Entscheidung fällt um 3.00 Uhr in der Früh, um 8.00 steht schließlich das Abschlussspringen um die Medaillen an.

Rhythmische Sportgymnastik: Keine Deutsche hat es hingegen ins Finale der rhythmischen Sportgymnastik geschafft. Die besten Turnerinnen messen sich ab 8.20 Uhr.

Wasserball: Spanien oder die USA, welches Team nimmt die Goldmedaillen im Wasserball mit nach Hause? Die Partie beginnt um 9.30 Uhr.

Radsport: Im Zweier-Mannschaftsfahren, auch Madison genannt, geht es für die beiden Deutschen Theo Reinhardt und Roger Kluge am Samstag um 9.55 Uhr auf die Bahn.

Baseball: Mittags steht dann das Baseball-Finale an. Bleiben die Goldmedaillen in Japan? Oder siegen die USA? Um 12.00 Uhr beginnt das Finale.

Springreiten: Auf die deutschen Springreiter wartet am Samstag noch der Mannschaftswettbewerb. Los geht es für Andre Thieme, Maurice Tebbel und Daniel Deußer ab 12.00 Uhr, das finale Stechen ist für 13.45 Uhr angesetzt.

Leichtathletik: In der Leichtathletik stehen am Samstag eine ganze Reihe von Entscheidungen an. Los geht es um 12.35 mit dem Finale im Hochsprung der Frauen, mit dabei ist die Deutsche Marie-Laurence Jungfleisch. Nur wenig später, um 12.45 Uhr, fällt der Startschuss für die 10 000 Meter der Frauen, für Deutschland mit dabei ist Konstanze Klosterhalfen. Im Speerwurf-Finale sind ab 13 Uhr schließlich sogar zwei Deutsche vertreten: Johannes Vetter und Julian Weber.

Beim Rennen über 1500 Meter der Männer ist kein Deutscher vertreten, los geht es um 13.40 Uhr. Auch die deutsche 4x400-Meter-Staffel der Frauen ist im Finale um 14.30 Uhr nicht vertreten. Die Männer-Staffel über 4x400 Meter kann es noch ins Finale um 14.50 Uhr schaffen, dafür müssen sie um 13.25 jedoch erst ihren Vorlauf überstehen.

Ringen: Gleich drei Entscheidungen stehen am Samstag im Ringen an. Zunächst um 12.35 Uhr im Leichtgewicht der Männer (Takuto Otoguro gegen Haji Aliyev), dann um 13.05 Uhr im Schwergewicht der Männer (Abdulraschid Sadulaew gegen Kyle Frederick Snyder) und schließlich um 14.15 Uhr im Fliegengewicht der Frauen (Yui Susaki gegen Yanan Sun).

Fußball: Die Bronze-Medaillen gehen an Mexiko, aber wer gewinnt Gold und wer Silber im Fußball? Das entscheidet sich ab 13.30 Uhr, wenn Brasilien und Spanien aufeinandertreffen.

Handball: Und auch das Handball-Finale zwischen Frankreich und Dänemark steht am Samstagmittag an, die Partie beginnt um 14 Uhr. Am Morgen, genauer gesagt um 10 Uhr, entscheidet sich bereits, wer die Bronze-Medaillen mit nach Hause nimmt, die Ägypter oder die Spanier.

Volleyball: Im Volleyball-Finale treffen fast zeitgleich Frankreich und die Athleten aus Russland aufeinander, das Spiel wird um 14.15 Uhr angepfiffen.