Von Holger Gertz, Tokio

Wer den Ereignissen und Sensationen im Tennissport schon ein wenig länger hinterherhängt, dem liegt natürlich immer noch Steffi Graf am Herzen. Die große Frau des großen Tennis, nach Karriereende 1999 entspannt hinübergeglitten in die relative Anonymität eines glücklichen Privatlebens. Manchmal aber leuchtet ihr Name dann doch noch in den aktuellen Meldungen auf, wenn es mal wieder darum geht, dass einer ihrer tollen Rekorde gebrochen werden könnte. Wenn es dann soweit ist, ist das immer ein wenig schmerzlich für Tennisromantiker. Serena Williams hat inzwischen mehr Grand Slams in den Bilanzen stehen, aber den Golden Slam, den hatte Graf für sich allein. Melbourne, Paris, Wimbledon, New York und die olympische Goldmedaille von Seoul 1988: Was waren das für Zeiten.