Das Traumfinale bei den ATP-Finals ist perfekt: Der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic und Publikumsliebling Jannik Sinner spielen am Sonntag (18 Uhr/Sky) in Turin um den Titel. Der Italiener Sinner setzte sich am Samstag im Halbfinale gegen den Russen Daniil Medwedew mit 6:3, 6:7 (4:7), 6:1 durch und steht damit erstmals beim Saisonabschluss der acht besten Tennisprofis im Finale. Djokovic gewann danach im zweiten Halbfinale gegen Wimbledonsieger Carlos Alcaraz klar mit 6:3, 6:2 und greift nun nach seinem siebten Titel. Damit wäre er alleiniger Rekordsieger bei den ATP-Finals.