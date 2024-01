Eishockey:JJ Peterka schnürt ersten NHL-Doppelpack

Eishockey-Nationalspieler JJ Peterka hat zum ersten Mal in seiner NHL-Karriere einen Doppelpack erzielt. Der 22 Jahre alte Münchner traf beim 5:3 seiner Buffalo Sabres am Mittwochabend (Ortszeit) bei den Los Angeles Kings zum 1:1 und 2:3-Anschlusstreffer für die Gäste. Die Sabres hatten zuletzt zwei Niederlagen kassiert und lagen in Los Angeles nach dem ersten Drittel 1:3 zurück. "Ich habe gehofft, einer geht noch rein. Es ist immer cool, so was aus dem Weg zu räumen", sagte Peterka der Deutschen Presse-Agentur.