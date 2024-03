National Hockey League:Peterkas Sabres schlagen Seiders Red Wings

Eishockey-Nationalspieler John-Jason Peterka hat in der nordamerikanischen Profiliga NHL das deutsche Duell mit Moritz Seider klar für sich entschieden. Beim 7:3-Sieg am Dienstagabend (Ortszeit) der Buffalo Sabres gegen die Detroit Red Wings erzielte Peterka sein 21. Saisontor, Seider blieb bei den Red Wings ohne Torbeteiligung. Allerdings liegt Buffalo im Rennen um die Playoff-Plätze bereits deutlich im Hintertreffen. Die Red Wings hingegen halten noch Anschluss an einen Widcard-Platz, nach der inzwischen sechsten Niederlage in Folge wird die Luft für Detroit aber immer dünner.