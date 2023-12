NHL:Vierte Pleite in Serie für Moritz Seider

Die Niederlagenserie von Eishockey-Nationalspieler Moritz Seider mit seinen Detroit Red Wings in der nordamerikanischen Profiliga NHL hält an. Detroit verlor am Mittwoch 2:5 gegen die Winnipeg Jets, es war das vierte verlorene Spiel in Serie. "Wir haben ihnen einfach erstklassige Chancen gegeben, und das tut natürlich weh", sagte Seider.