Rekorddeal in der NBA: Die Phoenix Suns haben einen neuen Besitzer - der alte war wegen eines Rassismus- und Sexismus-Skandals massiv in die Kritik geraten. Aber ein Aspekt des Geschäfts erzeugt Grummeln.

Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

Es passiert ja heutzutage nicht mehr häufig, dass man über einen Milliardendeal im Profisport sagen kann: Ja, der ergibt tatsächlich Sinn. Deshalb sollte man darüber, dass Mat Ishbia am Dienstag verkündet hat, gemeinsam mit Bruder Justin Mehrheitseigner der NBA-Franchise Phoenix Suns und des Frauen-Pendants Mercury werden zu wollen, vor allem eines wissen: Ja, das ergibt tatsächlich Sinn.

Auf vier Milliarden Dollar (ca. 3,8 Milliarden Euro) wird das Geschäft taxiert, damit stiegen die Suns zum teuersten NBA-Klub überhaupt auf. Der bisherige Eigner Robert Sarver - er besitzt ein Drittel, kann aber aufgrund der Struktur der Eigentümer über den kompletten Verkauf bestimmen - hatte die Suns gemeinsam mit Investoren im Jahr 2004 für die damalige Rekordsumme von 401 Millionen Dollar gekauft. Im November 2021 berichtete Sport-TV-Sender ESPN über schlimme Zustände bei den Suns, es ging um Rassismus und Sexismus. Die NBA leitete eine Untersuchung ein, sie suspendierte Sarver für ein Jahr und belegte ihn mit zehn Millionen Dollar Strafe. Zunächst wollte sich Sarver nur aus dem Tagesgeschäft zurückziehen, nach heftigem Furor gab er im September bekannt, die Franchises verkaufen zu wollen.

Es ergibt also Sinn, dass sich Sarver zurückzieht, und ebenso, dass Ishbia die Suns kauft. Ja, er ist Milliardär - wer sonst kann sich heutzutage noch einen Klub im amerikanischen Profisport leisten? Der Gründer des Investmentkonzerns Shore Capital steht aber nicht im Verdacht, sich da nur ein Spielzeug zu gönnen. Er war Basketballspieler an der Michigan State University; 2000 gewann er mit dem legendären Basketballteam der Uni (Magic Johnson spielte auch dort) den Titel. Es pflegt gute Kontakte zu seiner Alma Mater, kürzlich spendete er 32 Millionen Dollar an die Sport-Fakultät. Der Basketball-Aficionado ist auch bestens mit NBA-Chef Adam Silver vernetzt.

Der hohe Kaufpreis liegt im Bereich des Erwartbaren. Der Wert von US-Sport-Franchises ist in den vergangenen Jahren explodiert. 2014 hatte der einstige Microsoft-Chef Steve Ballmer die Los Angeles Clippers für zwei Milliarden von Donald Sterling (auch da hatte es Rassismus-Vorwürfe gegeben) gekauft. 2017 legte Tilman Fertitta für die Houston Rockets 2,2 Milliarden hin, zwei Jahre später bezahlte Joe Tsai für die Brooklyn Nets 2,34 Milliarden Dollar. Der Wert der Los Angeles Lakers liegt inzwischen sogar bei fünf Milliarden.

Nur eines sorgt bei diesem Deal für ein klein wenig Grummeln im Umfeld der NBA: Der neue Eigentümer ist nun mal keine Person of Color. Aber auch das dürfte nicht mehr lange dauern: Silver sagte kürzlich, dass er erst den neuen Tarifvertrag (läuft 2025 aus) aushandeln und dann expandieren wolle - wahrscheinlich nach Las Vegas; und LeBron James hat bereits angekündigt, dass er nach dem Ende der aktiven Karriere gerne der Eigentümer dieser Franchise werden wolle. Auch das ergibt tatsächlich Sinn.