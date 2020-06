Bundesliga, Schalke: Der FC Schalke 04 und Finanzvorstand Peter Peters gehen nach 27 Jahren überraschend getrennte Wege. Wie der Fußball-Bundesligist am Freitag mitteilte, habe der 57-Jährige darum gebeten, seinen Vertrag vorzeitig zum 30. Juni zu lösen. "Der Aufsichtsrat hat dieser Bitte heute entsprochen", schrieb der Revierklub. Seit 1993 prägte Peters die Königsblauen in verschiedenen Funktionen wesentlich mit. Vor allem in den ersten Jahren stand Peters als Geschäftsführer im Schatten des charismatischen Ex-Managers Rudi Assauer und von Finanzchef Josef Schnusenberg, deren Amtszeiten er dann als Vorstand Finanzen und Organisation bei weitem übertraf. Peters sah viele Verantwortliche auf Schalke kommen und gehen - er blieb.

Daher kommt sein Ausscheiden mitten in der Corona-Krise völlig überraschend, passt aber zu einigen Umstrukturierungen, die der sportlich momentan kriselnde Club derzeit forciert. Erst vor wenigen Wochen trennte sich Schalke von seinem langjährigen Medienchef Thomas Spiegel und installierte einen 27 Jahre alten Nachfolger zum 1. Juli. "Dass Schalke heute zu einem der fünfzehn wertvollsten Klubs Europas gehört, ist auch seiner Arbeit zu verdanken, der Bau der Veltins-Arena ist und bleibt mit seinem Namen verbunden. Zudem hat er den Verein durch wirtschaftlich angespannte Zeiten gesteuert", heißt es in der Vereinsmitteilung zur Arbeit von Peters.

Der Schalker Aufsichtsrat um den Vorsitzenden Clemens Tönnies habe dessen Entscheidung akzeptiert: "Peter Peters hat in den vergangenen fast drei Jahrzehnten unseren Verein entscheidend mitgeprägt. Dabei hat er mutige und weitsichtige Entscheidungen zum Wohle des Clubs mitgetragen. Ohne ihn wäre der FC Schalke nicht der Verein, der er heute ist", hieß es weiter. Zuletzt kam jedoch wieder vermehrt Kritik an Peters auf. Viele fragten sich, warum ein Großverein wie Schalke finanziell besonders unter der Corona-Krise litt und nach eigenen Angaben im "Existenzkampf" war. Zum 31. Dezember 2019 wies der Schalke-Konzern Verbindlichkeiten von 198 Millionen Euro aus. Im Geschäftsjahr 2019 betrug der Fehlbetrag mehr als 26 Millionen Euro.

3. Liga, Einspruch: Wegen angeblicher Verstöße gegen das Fairplay und die Chancengleichheit hat Fußball-Drittligist Preußen Münster Einspruch gegen die 2:3-Niederlage am Mittwoch beim FC Bayern München II eingelegt. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund am Freitag mit. Das zuständige DFB-Sportgericht werde nun Stellungnahmen von den Verfahrensbeteiligten einholen und dann zu gegebener Zeit über den weiteren Fortgang des Verfahrens entscheiden, hieß es weiter.

Preußen Münster gehörte vor der Wiederaufnahme des Spielbetriebes in der 3. Liga nach der Corona-Pause zu den Kritikern des DFB. Der Neustart sei aus Gründen des Gesundheitsschutzes, der unverhältnismäßig hohen wirtschaftlichen Kosten und der Wettbewerbsverzerrung falsch, hatte Präsident Christoph Strässer erklärt. Das Preußen-Team durfte aufgrund geltender Verordnungen bis kurz vor seinem Quarantäne-Trainingslager nur in Kleingruppen ohne Körperkontakt trainieren. Münster belegt vor dem 30. von 38 Spieltagen an diesem Wochenende als Tabellen-18. einen Abstiegsplatz, das Bayern-Team ist Vierter.