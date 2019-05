13. Mai 2019, 15:11 Uhr Meister Manchester City Über allem steht Pep Guardiola

Manchester City ist erneut englischer Meister - der Titel wird vor allem Trainer Pep Guardiola zugeschrieben, dem wichtigsten Angestellten des Klubs.

Vier Trophäen sind möglich in dieser Saison, doch die Champions League ist wieder einmal nicht darunter. Sie bleibt Guardiolas großes Ziel.

Von Sven Haist, London

Zumindest für ein paar Minuten hätte Manchester City in Sergio Agüero ausnahmsweise einen Spieler über das Team stellen können. Nach den Toren von Agüero, Aymeric Laporte, Riyad Mahrez und dem deutschen Nationalspieler İlkay Gündoğan hatten die Citizens am Sonntag das meisterschaftsbringende 4:1 bei Brighton & Hove Albion im Fernduell mit dem FC Liverpool quasi eingefahren - nur der argentinische Mittelstürmer benötigte noch einen Treffer, um mit den Führenden in der Torschützenliste gleichzuziehen.

Mohamed Salah, Sadio Mané (beide Liverpool) und Pierre-Emerick Aubameyang (FC Arsenal) standen da bei 22 Treffern, Agüero bei 21. Allerdings schienen die Mitspieler nichts übrig zu haben für dieses Anliegen. Anstelle einer Vorlage bekam Agüero bloß die Kapitänsbinde des ausgewechselten Vincent Kompany überreicht - was er so klaglos hinnahm, als würde es den Goldenen Fußballschuh für den besten Knipser (den er 2014/15 gewann) in England gar nicht geben.

Durch die knapp entgangene Minitrophäe bleibt es vorerst dabei, dass kein Spieler im Kader von Manchester City seit Ankunft von Trainerkrösus Pep Guardiola einen individuellen Preis für seine Leistungen erhalten hat. Trotz 281 Treffern in drei Spielzeiten besaßen jeweils die anderen Vereine die erfolgreicheren Torjäger; selbst die nun zwei Meisterschaften in Serie (gelang zuletzt Manchester United vor zehn Jahren), bei denen jeder Gegner pro Saison mindestens einmal besiegt wurde, reichten für City nicht aus, um erstmals auf der Insel den "Fußballer des Jahres" in den eigenen Reihen zu haben.

Die Auszeichnung für den wertvollsten Ligaspieler durfte nach Salah diesmal dessen Liverpool-Kollege Virgil van Dijk entgegennehmen. An dieser Bilanz störte sich bei City jedoch niemand, denn das Konzept des Klubs sieht nicht vor, einen Spieler groß rauszubringen - sondern nur den Trainer Guardiola. Schließlich möchte sich der Klub den Weltruf seines wichtigsten Angestellten zunutze machen, um das eigene Ansehen international aufzuhübschen. In der abgelaufenen Saison ist diese Idee wieder einmal vorzüglich aufgegangen.

Jeder Profi scheint austauschbar - der Trainer nicht

Der vierte Ligagewinn in den vergangenen sieben Jahren manifestiert die Vormachtstellung der Citizens im englischen Fußball. Die Unbezwingbarkeit des Meisters ist auf die Austauschbarkeit jedes Profis zurückzuführen. Schon lange spielt es für City in der Premier League kaum eine Rolle, wer nun genau aus dem Sammelsurium an Spielern in der Startelf steht. Das erklärt, wie die Citizens dem Drill standhalten konnten, mit dem sie Guardiola im Stil eines Hirten durch die zurückliegenden Saisons gescheucht hat. "Wir sind müde, aber Gewinnen gibt Energie und macht süchtig", sagte Guardiola, "große Wettkämpfer sind nie zufrieden."

Jede Unachtsamkeit hätte direkt die Position des jeweiligen Spielers in Zweifel gezogen, der dann halt doch lieber Dienst nach Vorschrift lieferte als sich eine Auszeit zu gönnen. Trotz eines zermürbenden Spielplans hat das gleichermaßen auf Effektivität sowie Ästhetik getrimmte Manchester zum Schluss 14 Ligasiege am Stück produziert. In der Tabelle brachte das einen Zähler mehr als Jürgen Klopp mit Liverpool eroberte. Was Liverpools Wartezeit auf die erste Meisterschaft nach 1990 auf fast drei Jahrzehnte verlängert hat.

Durch die bereits kassierten Trophäen im Supercup sowie Ligapokal könnte Manchester City am Samstag im Finale des FA-Cup gegen den FC Watford das Novum schaffen, sich gar das Quartett an nationalen Titeln zu sichern. Doch am gängigen Empfinden, dass die Errungenschaften eher dem Mann an der Seitenlinie zugeschrieben werden als dem Team, dürfte das wenig ändern. Mit seiner Coaching-Expertise stellt der katalanische Prediger der Spielkontrolle seine Profis in den Schatten.