Fußball-Weltmeister Lukas Podolski hat mit 38 Jahren noch kein Ende der Karriere im Sinn. "Ich habe noch zwei Jahre Vertrag. Mal sehen, was dann noch kommt", sagte der Profi des polnischen Erstligisten Gornik Zabrze nach dem Testspiel gegen den FC Schalke 04 am Sonntag im Trainingslager im österreichischen Mittersill. Für den Tabellensechsten der vergangenen Saison beginnt die Meisterschaftsrunde bereits am nächsten Wochenende. "In diese Tabellenregion wollen wir wieder hin. Alles andere ist unrealistisch. Zu den Spitzenmannschaften ist der Abstand zu groß", sagte Podolski, der mit seinem Team dem Bundesliga-Absteiger 0:5 unterlag. "Es ist immer schade, wenn ein Großverein wie Schalke die Bundesliga verlassen muss. So ein Verein wie Schalke 04 gehört in die erste Liga", befand der 130-malige Nationalspieler.