Meldungen im Sportticker

Fußball, Frankreich: Angeführt von Kevin Volland hat die AS Monaco die Siegesserie von Paris Saint-Germain in der französischen Fußballmeisterschaft gestoppt. Nach einer packenden Aufholjagd in der zweiten Halbzeit durften sich die Monegassen von Trainer Niko Kovac am Freitagabend über einen 3:2 (0:2)-Sieg freuen. PSG musste dagegen nach acht Siegen nacheinander die erste Niederlage hinnehmen - und das vor dem wichtigen Heimspiel in der Champions League gegen RB Leipzig am kommenden Dienstag und trotz des Comeback von Neymar.

Nach dem Doppelpack durch Kylian Mbappe (25.,37./Elfmeter) ging PSG mit einem 2:0 in die Pause. Monaco drehte aber nach dem Seitenwechsel auf - allen voran Volland. Der 28 Jahre alte Angreifer, der Anfang September von Bayer 04 Leverkusen ins Fürstentum gewechselt war, erzielte in der 52. den Anschluss- und in der 65. Minute den Ausgleichstreffer im Stade Louis II.

PSG-Trainer Thomas Tuchel brachte nach einer Stunde Neymar, der rund drei Wochen wegen einer Oberschenkelverletzung pausiert hatte. Es half aber nichts. In den Schlussminuten wurde Volland im Strafraum von Abdou Diallo gefoult - Rote Karte für den PSG-Profi und Elfmeter für Monaco, den Cesc Fabregas (84.) zum Siegtreffer verwandelte. In der Tabelle kletterte die AS zunächst auf Rang zwei mit nur noch vier Punkten Rückstand auf PSG.

Fußball, Frankreich: Olympique Lyon hat mit der früheren Nationalmannschafts-Kapitänin Dzsenifer Marozsan erstmals nach wettbewerbsübergreifend 73 Spielen wieder eine Niederlage hinnehmen müssen. Der Meister und Champions-League-Sieger unterlag in der Ligue 1 bei Paris St. Germain um Nationalspielerin Sara Däbritz mit 0:1 (0:1).

Damit ging OL erstmals seit dem ebenfalls mit 0:1 gegen PSG verlorenen Pokalfinale 2018 geschlagen vom Platz. Wie vor gut zweieinhalb Jahren erzielte die französische Nationalspielerin Marie-Antoinette Katoto im Prinzenpark den Siegtreffer für Paris.

Lyon, das die vergangenen fünf Champions-League-Titel und in der Ligue 1 die letzten 14 Meisterschaften gewonnen hatte, musste durch das Ende seiner Erfolgsserie nach seinem standesgemäßen Saisonstart mit acht Siegen die Tabellenführung an PSG abgeben. In Frankreichs erster Liga hatte Lyon sogar in den vorangegangenen 80 Spielen seit Dezember 2016 keine Niederlage kassiert. Lyons letzter Liga-Bezwinger war wiederum PSG durch einen 1:0-Sieg.

Wintersport, Bob: Bob-Olympiasiegerin Mariama Jamanka vom BRC Thüringen hat den Weltcup-Auftakt im lettischen Sigulda gewonnen. Mit der Wiesbadenerin Vanessa Mark setzte sie sich am Samstag nach zwei Läufen mit 0,13 Sekunden Vorsprung gegen die Österreicherinnen Katrin Beierl/Jennifer Onasanya durch. Auf Rang drei kam die Wiesbadenerin Kim Kalicki mit ihrer Magdeburger Anschieberin Annabel Galander.

Die deutsche Meisterin Laura Nolte stürzte im ersten Durchgang nach einem Fahrfehler und rutschte auf der Seite liegend ins Ziel. Mit ihrer Anschieberin Deborah Levi (beide BSC Winterberg) verzichtete sie auf einen Start im zweiten Durchgang. Im Finallauf stürzte dann auch noch die Schweizerin Martina Fontanive.

Der sportliche Wert des Rennens war schon vor dem Start fraglich. Mit neun Schlitten aus den Nationen Schweiz, Polen, Rumänien, Österreich und Polen war es eher ein Europacup-Rennen. Die Topnationen aus den USA, Kanada und Russland fehlten allesamt.