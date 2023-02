Leverkusens Elfmeterkrise:Erfolgsquote: 12,5 Prozent

Bayer Leverkusen hat das Kunststück vollbracht, von den jüngsten acht Elfmetern sieben zu verschießen. Was tun gegen das Trauma? Die Lösung liegt in der Mitte.

Glosse von Ulrich Hartmann, Leverkusen

Ein Fußballtor ist knapp 18 Quadratmeter groß. Schießt man aus elf Metern einen Ball, der einen Umfang von 70 Zentimetern besitzt, dann sollte es in der Mehrzahl der Fälle möglich sein, diesen Ball im Tor zu versenken, obwohl da auch noch ein Torwart ist, der dies zu verhindern versucht. Statistisch gehen drei von vier Elfmetern ins Tor.

Mit solch einer Quote wären die Fußballer von Bayer Leverkusen selig. Auf 75 Prozent kommen sie derzeit bei Weitem nicht. Binnen 13 Monaten haben sie wettbewerbsübergreifend sieben von acht Elfmetern verschossen: zwei Kerem Demirbay, zwei Patrik Schick, zwei Moussa Diaby und einen am Sonntagabend Edmond Tapsoba bei der in jeder Hinsicht karnevalesken 2:3-Niederlage gegen Mainz. Einer von acht - das macht eine Elfmeter-Erfolgsquote von 12,5 Prozent. Man muss nicht sonderlich gut in Mathe sein und könnte auch zwei oder drei Bier getrunken haben, um auszurechnen, dass 12,5 deutlich weniger ist als 75.

Der Innenverteidiger Tapsoba aus Burkina Faso war aber auch jener Schütze, der Ende Januar gegen Bochum den einen Leverkusener Elfmeter verwandeln konnte. Er berichtete hernach, er sei mit Angst angelaufen. 'Die Angst des Schützen beim Elfmeter', diesen Titel gibt es nicht als Buch, Peter Handke hat da am Thema offenbar vorbeigeschrieben. Der Elfmeter-Fluch der Schützen wurde in Film und Literatur bislang vernachlässigt. Diesen Horrorfilm haben die Leverkusener derzeit exklusiv. Nur in englischen Kinos läuft er auch alle zwei Jahre.

An der Frankfurt University of Applied Sciences wurde vor ein paar Jahren mal untersucht, wie man idealerweise Elfmeter schießt und wie Fußballer sie im Vergleich dazu tatsächlich schießen. Ergebnis: Sie schießen zu oft mit ihrem dominanten Fuß auf ihre bevorzugte Torseite (50 Prozent), zu selten auf die Gegenseite (37 Prozent) und deutlich zu selten auf die Mitte des Tors (13 Prozent).

Weil der Ball nur 0,3 Sekunden in der Luft ist, muss sich der Torwart bereits im Augenblick des Schusses entscheiden, wie er reagiert. Meistens entscheiden sich Torhüter für eine der beiden Ecken. Das erhöht für den Schützen rein statistisch die Chance, in der Mitte des Tors erfolgreich zu sein. Allerdings sieht es ziemlich doof aus, wenn der Torwart stehen bleibt und den Ball einfach fängt. Das könnte dem Schützen dann peinlich sein. Sollte es aber nicht. Vielleicht üben die Leverkusener den Elfmeterschuss mal wissenschaftlich. Mit mathematischen Fakten wurde schon so mancher Fluch entlarvt.