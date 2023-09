Kommentar von Johannes Knuth

Es ist gar nicht so leicht, den britischen Sportfunktionär Sebastian Coe aus der Fassung zu bringen. (Es sei denn, man wendet subversive Tricks an wie jenen, bei dem sie Coe bei einem öffentlichen Termin mal eine Kaffeetasse unterjubelten, auf der die Unabhängigkeit Schottlands gefordert wurde.) Vor ein paar Wochen, am Vorabend der Weltmeisterschaften in Budapest, schaffte es ein Reporter zumindest, Coes Augenbrauen zum Tanzen zu bringen, so wenig Verständnis hatte der Lord für die eingereichte Frage.

Was die globale Leichtathletik, die derzeit keine Superstars vom Rang eines Usain Bolt im Angebot führe, tun könne, um wieder mehr ins öffentliche Bewusstsein zu rücken? "Keine Superstars", murmelte Coe in einem Ton, als habe ihm jemand Rizinusöl zum Afternoon Tea gereicht - das solle man mal den vielen Hochbegabungen erzählen, einem Mondo Duplantis etwa (der beim Finale der Diamond League in Eugene jetzt einen von zwei Weltrekorden erschaffen hat, mit 6,23 Metern). Er sei jedenfalls fest davon überzeugt, sagte Coe, dass man noch nie so reich mit Begabungen gesegnet war, die dem Sport die ihm gebührende Aufmerksamkeit verschaffen können.

Das war zum einen richtig, andererseits implizierte es die unbequeme Wahrheit der olympischen Kernsport: dass die Fülle an Talenten im reziproken Verhältnis zur Güte steht, mit der diese Sportart ihre Begabungen präsentiert. Denn die ist weiterhin, alles in allem, schlecht. Olympia und Weltmeisterschaften wie zuletzt in Budapest geben zwar noch immer ein Lagerfeuer her, um das sich auch in Deutschland Millionen an TV-Zuschauern scharen. Aber sonst? Wer die Diamond League - mit ihren 15 Stationen die höchste Meeting-Serie des Sports - im Kernmarkt ohne Bezahl-Abo verfolgen will, muss sich durch digitale Tunnel buddeln, bis er auf TV-Streams aus Norwegen oder Kanada stößt.

Und für die Athleten gilt, was der viermalige Olympiasieger Michael Johnson, mittlerweile Experte für die BBC, zuletzt so formulierte: "Kein Sport kann gedeihen, wenn es sich für die besten Athleten nur einmal im Jahr lohnt zu brillieren." Also bei Olympia und Weltmeisterschaften, wo über Ruhm, Sponsoren und Fördergelder entschieden wird. Bei der Diamond League lässt sich jeder blicken, wie es ihm gerade passt, als würde man beim TV-Serienhit nach jeder Folge die Besetzung durcheinanderwürfeln. Wie sollte es auch anders sein, wenn dort ein achter Platz in einem Weltklassefeld 500 Dollar abwirft - zu wenig, um die Reisekosten zu decken?

Bei Coes erster Radikalreform brachte er die Athleten gegen sich auf

Coe sagte zuletzt noch sinngemäß, dass er den Wettkampfkalender erst jetzt nach seinem Gusto modernisieren könne - die ersten zwei Amtszeiten sei er ja damit ausgelastet gewesen, seinen Sport über Wasser zu halten, den die korrupten Vorgänger fast versenkt hätten. Andererseits hatte es Coe mit seinen bisherigen Reformplänen vor allem geschafft, die Athleten gegen sich aufzubringen: als die Diamond League vor vier Jahren vier Disziplinen streichen und die längste Langstrecke auf 3000 Meter kürzen wollte - was einen Weltrekord wie die 14:00,21 Minuten der Äthiopierin Gudef Tsegay über 5000 Meter in Eugene unmöglich gemacht hätte.

Die andere Frage ist, ob der Sport sich endlich davon löst, als größtes Verkaufsargument die (oft vom klebrigen Dopingverdacht befleckten) Fabelrekorde zu feiern, die zuletzt zum Teil so verlässlich vom Band rollten, dass kaum Zeit war, die Namen der alten Rekordhalter zu lernen. Ein Athlet mit globaler Zugkraft ist daraus nach Bolts Abschied jedenfalls nicht hervorgegangen.