Diskuswerferin Kristin Pudenz hat beim Berliner Leichtathletik-Meeting Istaf Rang zwei belegt und sich erneut der überragenden Amerikanerin Valarie Allman geschlagen geben müssen. Die Olympiasiegerin und WM-Zweite siegte am Sonntag mit der Weltjahresbestleistung von 70,47 Metern. Diese Weite hätte zuletzt in Budapest den Weltmeistertitel bedeutet. Die dort knapp geschlagene Allman hatte vor zwei Jahren den Meetingrekord beim Istaf auf 71,16 Meter geschraubt. Die Olympia- und EM-Zweite Pudenz aus Potsdam führte mit 64,90 Metern das geschlagene Feld an. Dritte wurde die WM-Vierte Jorinde van Klinken aus den Niederlanden mit 64,11 Metern. Bei der WM in Budapest hatte die mit Medaillenhoffnungen angereiste Pudenz zuletzt den sechsten Platz vor Shanice Craft belegt. Die Athletin vom SV Halle musste im Berliner Olympiastadion mit 61,71 Metern und Platz fünf zufrieden sein.