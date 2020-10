Krawietz und Mies siegen noch einmal in Paris

Erfolgreich in Paris: Kevin Krawietz (rechts) und Andreas Mies

Kevin Krawietz und Andreas Mies haben ihren Titel bei den French Open erfolgreich verteidigt und zum zweiten Mal ein Grand-Slam-Turnier gewonnen. Das Tennis-Doppel aus Coburg und Köln bezwang am Samstag im Finale von Paris die US-Open-Sieger Mate Pavic/Bruno Soares (Kroatien/Brasilien) 6:3, 7:5.

Im Vorjahr war Krawietz und Mies in Roland Garros ein historischer Coup gelungen, als erstes deutsches Doppel seit 82 Jahren hatten sie in Paris triumphiert. Die beiden sind das vierte Herren-Doppel in der Geschichte des Profitennis seit 1968, das seinen Titel bei den French Open erfolgreich verteidigen konnte. Für ihren zweiten Erfolg kassieren Krawietz/Mies knapp 320.000 Euro.