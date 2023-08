Von Nadine Regel

Seine Olympiateilnahme entscheidet sich am ersten Boulder. Sorato Anraku klettert die beiden Zonen souverän, doch den Griff ganz oben in der Route, der eine extreme Physis verlangt, den berührt er nur. Damit jedoch die Route im Bouldern, also das Klettern in Absprunghöhe, als Top gewertet wird, müsste der Japaner den Ausstiegsgriff mehrere Sekunden kontrolliert halten. Im Finale der neuen Olympischen Kombination aus Bouldern und Lead bei der Kletter-WM in Bern schrammt er damit knapp am Podest vorbei und auch an der Qualifikation für Olympia.

Zu den Spielen 2024 in Paris fahren also der überragend kletternde Jakob Schubert aus Österreich, Colin Duffy aus den USA und Tomoa Narasaki aus Japan. "Ich habe wirklich gekämpft, und ich habe wirklich geweint, aber für mich ist es spannender, wenn es nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle", sagte Sorato Anraku nach dem Finale. Wirklich traurig sein muss er auch nicht. Mit seinen 16 Jahren war der Schüler aus der Großstadt Chiba östlich von Tokio der jüngste Teilnehmer in einem starken Starterfeld bei den Männern. Neben dem vierten Platz im Combined errang er die Silbermedaille im Lead, dem klassischen Seilklettern, seiner stärksten Disziplin. Zudem sicherte er sich den vierten Platz im Bouldern. Den Sieg im Gesamtweltcup im Bouldern hatte er da schon in der Tasche, obwohl er erst in diesem Jahr aus der Jugend zu den Männern gewechselt ist. Auch wenn sein Abschneiden nicht überrascht hat, so beeindruckt seine mentale Stärke, er kann sich mit Athleten messen, die teils doppelt so alt sind wie er - und entsprechend mehr Wettkampferfahrung mitbringen.

Anrakus Stärke: Auch seine Lernkurve ist "extrem steil"

Für seinen Trainer Benny Hartmann liegt Anrakus Stärke darin, dass er mit diesem Rückstand "so ruhig und selbstbewusst umgehen kann". Der Franke trainiert das japanische Nationalteam bereits seit 2008, ist für die Disziplinen Bouldern und Combined zuständig. Anraku habe zudem ein "extrem gutes Verständnis für Boulder-Probleme" und könne sich sehr gut an der Wand positionieren. Seine Lernkurve sei innerhalb der Weltcupsaison "extrem steil" gewesen, weil er sehr aufnahmefähig für Kritik sei und Feedback direkt umsetzen könne, sagt der 40-Jährige.

In Bern kam erschwerend hinzu, dass die Athletinnen und Athleten, die sich für Olympia qualifizieren wollten, unter Dauerbelastung standen. Zunächst qualifizierten sich die Teilnehmenden über ihre WM-Leistungen in den Einzeldisziplinen für das Combined. Sie standen vor der Herausforderung, ihre mentale Stärke, Körperkraft und Fingerhaut so gezielt einzusetzen, dass davon auch eine Woche später für das kombinierte Format noch genügend übrig war.

Aber nicht nur sie waren gefordert. Auch Kommentatoren und Zuschauer mussten sich beweisen - im Kopfrechnen. Das Internationale Olympische Komitee (IOC) und der Internationale Kletterverband (IFSC) brüteten lange über einem verständlichen Punktesystem, aber es bleibt kompliziert. 2021 feierte der Sport sein Olympiadebüt in Tokio. Damals starteten die Athletinnen und Athleten gleich in drei Disziplinen: Lead, Bouldern und Speed, dem maximal schnellen Emporsteigen an einer genormten Wand. Damals multiplizierte man die Platzierungen in den Einzeldisziplinen und hatte den Endstand; die- oder derjenige mit der niedrigsten Zahl gewann. Speed wird in Paris 2024 nun einzeln gewertet. Lead und Bouldern werden neu verquickt.

Bouldern ist in Japan populär - berichtet wird auch in der U-Bahn

Und dabei kommen die Zahlen ins Spiel. Mit jeder geschafften Zone, jedem Top beim Bouldern und jeder erreichten Bestmarke im Lead sammelt man Punkte. Maximal können je Disziplin 100 Zähler pro Teilnehmer erreicht werden. Um die Leistung in den beiden Disziplinen gleichwertig abzubilden, müssen die Routenbauer einen Spagat schaffen: Die Boulder-Routen müssen so geschraubt sein, dass sie den Stärksten fordern, aber die Schwächsten nicht überfordern, damit eine faire Bewertung zustande kommen kann. Das gleiche gilt für die Route im Lead. Ist eine Disziplin verhältnismäßig zu schwierig oder zu leicht, gewinnt am Ende ein Spezialist das neue Format - was den Kombinationsgedanken zur Farce werden lässt. Für Benny Hartmann steht daher fest: "Einzeldisziplinen bei Olympia wären cooler." Damit spricht er wohl auch den meisten Athletinnen und Athleten aus dem Herzen.

Die nächste Chance für eine Olympiateilnahme hat Sorato Anraku beim Asian Qualifier in Jakarta/Indonesien im November. Pro Geschlecht kann jede Nation je zwei Plätze ergattern. Mit Tomoa Narasaki bei den Männern und Ai Mori bei den Frauen sind zwei japanische Plätze schon vergeben. "Wir versuchen, eine positive Teamstimmung aufrechtzuerhalten, damit die Qualifikation für Olympia nicht in Ellenbogenkämpfe ausartet", sagt Hartmann. Bei den Wettkämpfen feuerten sich die Team-Mitglieder untereinander jedenfalls an.

Auch ihre Fans wissen die Kletterer hinter sich, denn Klettern ist in Japan weitaus populärer als in Deutschland. Wenn Athletinnen und Athleten bei Weltcups oder der WM aufs Podest klettern, wird das in Tokio auf den Bildschirmen in der U-Bahn angezeigt. Es bleibt abzuwarten, ob die Fahrgäste im November einen Olympiafahrer Sorato Anraku feiern.