SZ: Frau Werth, Sie sitzen in diese Wochen beim Weltcupfinale in Riad im Sattel. Wie empfinden Sie es, dass der Wettkampf von der Internationalen Reiterlichen Vereinigung (FEI) in ein Land vergeben wurde, das immer wieder in den Fokus von Menschenrechtlern, besonders von Frauenrechtlern gerät?

Wenn wir das überall als Maßstab anlegen würden, müssten wir viele Länder dieser Welt meiden. Ein Boykott hat noch niemandem geholfen. Es hilft nur, dass man miteinander redet und versucht, Türen zu öffnen und die gegenseitige Kultur zu verstehen. Wie will man ansonsten jemals Dinge zum Besseren verändern? Der Sport sollte auch nicht instrumentalisiert werden, er soll verbinden. Ich persönlich habe hier in Riad überhaupt keine Einschränkungen erlebt. Es hat sich, wie ich aus Erzählungen weiß, in den letzten Jahren unglaublich viel getan. Da hat ein Umdenken stattgefunden, man hat sich den westlichen Kulturen geöffnet.

Welche Rolle hätte da der Reitsport?

Gerade der Reitsport ist prädestiniert dafür, diese Entwicklung voranzubringen. Hier treten Frauen und Männer gleichberechtigt im Wettkampf gegeneinander an und nicht, wie in fast allen anderen Sportarten, separat. Wir als Frauen können hier zeigen, dass wir mit den Männern mithalten.

Es steht hier auch viel Geld dahinter, das Preisgeld ist höher als je zuvor, 2,3 Millionen Euro. Davon können andere Veranstalter nur träumen.

Das hat nichts damit zu tun, dass wir uns dem Geld beugen. Natürlich können die Veranstalter hier großzügig bauen, weil der Etat mit 30 Millionen Euro viermal so groß ist wie bei einem Weltcupfinale in Europa. Warum sollten wir uns dem verschließen?

Sie sind siebenmalige Olympiasiegerin, haben neun Welt- und 21 Europameistertitel gewonnen, dies ist Ihr 25. Weltcupfinale - fünfmal haben Sie dabei gewonnen, mit drei verschiedenen Pferden. An welches Finale erinnern Sie sich besonders gern?

Göteborg 1992 mit Fabienne war schön, weil es so unerwartet kam. Paris 2018 war am emotionalsten, weil ich im Grand Prix Fehler hatte und das Ergebnis in der Kür drehen konnte.

Detailansicht öffnen Olympia im Blick: Isabell Werth auf der zehnjährigen Stute Wendy. (Foto: Frank Heinen/Imago)

Der 14-jährige Quantaz musste hier in Riad für den leicht verletzten Emilio einspringen. Er ist zugleich Ihr Olympiapferd.

Ja, und die zehnjährige Stute Wendy, die ich von Andreas Helgstrand übernommen habe. Beide gehen in die Sichtungen für Olympia. Ich mochte sie immer gern, ich wachse jeden Tag mehr mit ihr zusammen. Inzwischen haben wir die Grundqualifikationen hinter uns, Zwischenziele sind die Deutsche Meisterschaft in Balve und das CHIO Aachen.

Was ist an diesem Pferd so besonders?

Das Pferd ist sensibel und motiviert, hat sehr viel Gehlust, unheimlich viele Möglichkeiten und bewegt sich toll. Ich habe ein Pferd übernommen, mit dem ich sofort losreiten konnte.

Wie erklären Sie sich, dass die Wendy unter Helgstrand zweimal wegen Blutes am Maul eliminiert wurde?

Auch ich bin im Laufe meiner Karriere einmal wegen Blut am Maul disqualifiziert worden, weil sich das Pferd auf die Lippe gebissen hatte. Das kann passieren. Wir sind die einzige Disziplin im Reitsport, die die klare Regel hat, dass ein Pferd sofort disqualifiziert wird, wenn sich irgendwo an seinem Körper Blut zeigt, selbst wenn es sich selbst versehentlich an den Hinterbeinen einen Kratzer zugefügt hat. Damit nimmt die Dressur eine Vorreiterrolle ein. Trotzdem stehen wir leider immer wieder in der Kritik.

Woran liegt das Ihrer Ansicht nach? Die Bilder aus dem Stall Helgstrand mit fragwürdigen Trainingsmethoden waren dem Ansehen des Dressursports nicht förderlich. Es waren zwar kurze Sequenzen, aber die waren schlimm. Ihnen wurde Unverständnis entgegengebracht, weil Sie Helgstrand verteidigt haben.

Natürlich waren die Bilder nicht schön. Trotzdem möchte ich mein Urteil nicht nur von einer kurzen Sequenz in Dauerschleife abhängig machen. Man muss die gesamte Situation beurteilen können. Außerdem war Andreas selbst auf keinem Pferd zu sehen. Er ist natürlich als Arbeitgeber verantwortlich für das, was in seinem Stall passiert.

Es gibt von ihm selbst auch schlimme Bilder im Internet.

Ich kenne die Bilder nicht. Aber von jedem Reiter werden wir schöne und schlechte Bilder machen und finden können. Davon darf sich niemand freisprechen. Grundsätzlich muss jede Situation fair beurteilt werden können. Die Pferde sind das wichtigste Gut für unseren Sport, deshalb geben wir uns alle große Mühe, tagtäglich dem Pferd gerecht zu werden. Das schaffen wir leider nicht immer. Niemand möchte grob reiten oder gar sein Pferd verletzen, aber ein Pferd ist auch mal unberechenbar oder stark, worauf ich als Reiter reagieren muss.

Wie gehen Sie mit Fotos um, die vielleicht Praktikanten oder Mitarbeiter bei Ihnen im Stall machen?

Nun laufen ja heutzutage alle mit dem Handy durch die Gegend. Aber ich sage schon ganz klar, dass ich nicht möchte, dass irgendwo Bilder gepostet werden, die möglicherweise einen falschen Eindruck erwecken, ohne dass einer darüber nachgedacht hat. Da läuft ein Pferd bei mir auf der Wiese, und da sagt dann einer: Guck mal, der steht aber im Schlamm. Oder: Das ist aber ein hässlicher Zaun da hinten. Ganz abgesehen von irgendeinem Foto, auf dem das Pferd vielleicht mal eine falsche Haltung einnimmt.

Sie haben lange gezögert, bis Sie sich zu einem Auftritt in den sozialen Medien entschlossen haben, als andere längst präsent waren. Warum jetzt?

Ein Grund war, um aus der Defensive herauszukommen. Auf diese Weise kann ich auch mal Dinge zeigen und diskutieren und nehme dafür auch negative Presse in Kauf. Jeder soll seine Meinung sagen, solange es nicht beleidigend ist. Niemand muss alles toll finden, was ich mache. Mein früherer Lehrmeister Uwe Schulten-Baumer hat sich viel von Alwin Schockemöhle abgeguckt ...

... dem Springreiter-Olympiasieger von 1976.

Der hat den Pferdekopf immer sehr tief eingestellt, weil er meinte, so würde der Rücken besser gymnastiziert. Später wurde das Teil der Diskussion um die sogenannte Rollkur. Leider wird häufig tieferes Einstellen, bei dem die Pferdenase mal hinter die Vertikale kommt, in einen Topf mit der Rollkur geworfen, was fachlich einfach falsch ist. Meine Basis habe ich bei Schulten-Baumer bekommen, aber ich habe mich mit der Zeit und mit den Pferden weiterentwickelt und mache heute einiges anders. Ganz entscheidend sind letztlich immer die Voraussetzungen, die das jeweilige Pferd mitbringt.

Das Image des Pferdesportes ist nicht gut im Moment. Sehen Sie da eine Gefahr?

Natürlich. Wir haben eine sehr veränderte Sozialstruktur. Es ist ja extrem erschreckend, was gerade in der Welt passiert. In welche Ecke man schaut, ist Krieg und Gewalt. Auch die zwischenmenschliche Basis bröckelt. Die sozialen Medien enthemmen, da trauen sich Leute, Dinge zu sagen und zu schreiben, die sie einem nie ins Gesicht sagen würden. Die Basis der Reiterei hat sich ebenfalls geändert - früher kam sie aus der Landwirtschaft, da komme ich auch her. Das Verhältnis zu Tieren hat sich geändert, es gibt kaum noch kleine Höfe, wo Kinder mit allen möglichen Tieren aufwachsen. Ich habe früher zum Biologieunterricht ein Schweineauge mitgebracht, da schrien zwei Mädchen "iih", die anderen fanden das interessant. Heute ist da gar keiner mehr, der ein Schweineauge mitbringen könnte.

Was bedeutet das für den Pferdesport?

Es wird weniger akzeptiert, dass wir das Pferd für den Sport nutzen. Manche Leute sind extrem dagegen, aber zum Glück haben wir auch noch viele Fans. Die Haltungsbedingungen, das Kümmern ums Pferd, das ganze Management hat sich enorm verbessert. Auch wir machen unsere Fehler und müssen dafür geradestehen. Aber ich habe das Gefühl, es wird nur krampfhaft nach dem gesucht, was nicht so gut ist. Viele Leute verfolgen die Debatten auch unbeteiligt. Die wenigsten wissen, wie schwer es ist, einem Pferd den fliegenden Wechsel, Piaffe oder Passage beizubringen. Sie wissen auch nicht, wie unterschiedlich ein Pferd sein kann. Quantaz geht mit dir am Strick spazieren, wohin er will, er bestimmt, wo es lang geht. Ein anderer läuft dir wie ein Hündchen hinterher. Der eine ist stärker, der andere feiner, der eine stumpfer, der andere sensibler. Deswegen ist es nie langweilig, deswegen sitze ich auch heute noch hier, weil Pferde mein Leben sind und es mir Spaß macht, diese unterschiedlichen Herausforderungen zu meistern.

Es gab da Bilder in einer schwedischen Zeitung von Dressurpferden, darunter Quantaz, deren Zungen angeblich blau bis blauschwarz angelaufen waren. Den Reitern wurde Tierquälerei vorgeworfen. Wie haben Sie reagiert?

Die Bilder sind manipuliert. Quantaz hatte weder eine blaue noch eine dunkelblaue Zunge, das hat auch die anschließende offizielle Gebisskontrolle gezeigt. Ich habe einen Anwalt damit beauftragt, gegen diese Berichterstattung rechtliche Schritte einzuleiten, da es sich um falsche Tatsachenbehauptungen handelt. Das Ziel ist es, den Artikel offline zu stellen.

In Kürze erscheint ein Buch von Ihnen mit dem Titel "Was für ein Mensch ist mein Pferd", in dem Sie über die verschiedenen Charaktere Ihrer Pferde sprechen.

Es soll zeigen, was die Pferde für uns bedeuten. Man verbringt heute oft mit dem Pferd mehr Zeit als mit dem Partner. Ich hoffe auch, Verständnis dafür zu wecken für das, was wir tun. Diese Anfeindungen tun einem wirklich weh.