Die Mailänder Klubs rangeln in Italien um die Tabellenspitze. Real Madrid gewinnt knapp - PSG ist in Frankreich zum Jahreswechsel nur Dritter.

Der AC Mailand und Inter Mailand liefern sich in der italienischen Fußball-Meisterschaft weiter ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Inter feierte am Mittwoch bei Hellas Verona einen 2:1 (0:0)-Erfolg und übernahm mit 33 Punkten vorübergehend Platz eins. Am Abend dann bezwang AC Mailand im eigenen Stadion Lazio Rom mit 3:2 (2:1) und verdrängte den Stadtrivalen mit 34 Zählern wieder von der Spitze der Serie A. Nach Treffern der früheren Bundesliga-Spieler Ante Rebic (10.) und Hakan Calhanoglu (17./Foulelfmeter) erzielte Theo (90.+2) das späte Siegtor. Luis Alberto (27.) und die einstige Dortmunder Ciro Immobile 59.) trafen für Lazio.

Bereits am Vortag hatte Titelverteidiger Juventus Turin eine herbe 0:3-Heimniederlage gegen den Tabellen-14. AC Florenz kassiert und Cristiano Ronaldo damit auf die Palme gebracht. "Gestern haben wir mit einer schlechten Leistung und einem Ergebnis jenseits des Akzeptierbaren unsere geplanten Spiele für 2020 abgeschlossen, einem besonderen Jahr in vielerlei Hinsicht", schrieb der Portugiese am Mittwoch auf Instagram. "Juve" ist mit 24 Punkten auf den sechsten Platz abgerutscht. "Wir sind Juventus! Und wir können einfach nicht weniger als Spitzenleistung auf dem Spielfeld hinnehmen!", so Ronaldo.

Real zieht mit Atlético gleich

Nationalspieler Toni Kroos hat mit Real Madrid wieder zur Tabellenspitze aufgeschlossen. Nach einem 2:0 (0:0) gegen den FC Granada am Mittwoch haben die Königlichen wie Atlético Madrid 32 Zähler auf dem Konto - allerdings haben sie auch zwei Spiele mehr absolviert als ihr Stadtrivale. Kroos spielte in einer zähen Partie durch, Tore von Casemiro (57.) und Karim Benzema (90.+4) bescherten dem spanischen Rekordmeister den sechsten Pflichtspielsieg in Serie. Atlético hatte am Dienstag das Spitzenspiel bei Real Sociedad San Sebastian 2:0 gewonnen.

Tottenham und Manchester United im Halbfinale

In England haben die Tottenham Hotspur und Manchester United das Halbfinale des Ligapokals komplettiert. Beim 2:0 (0:0)-Sieg von Manchester United am Mittwoch beim FC Everton sorgten Edinson Cavani (88. Minute) und Anthony Martial (90.+6) für die späte Entscheidung. Die Spurs um Star-Trainer José Mourinho gewannen das Viertelfinal-Match beim Zweitligisten Stoke City mit 3:1 (1:0). Gareth Bale (22.), Ben Davies (70.) und Nationalstürmer Harry Kane (81.) trafen für den Klub aus London.

Bereits am Dienstag hatten Zweitligist FC Brentford (1:0 gegen Newcastle United) und Titelverteidiger Manchester City (4:1 beim FC Arsenal) das Semifinale erreicht. Um den Finaleinzug (25. April 2021) wird voraussichtlich am 5./6. Januar gespielt.

PSG ist zum Jahreswechsel nur Dritter

Der deutsche Trainer Thomas Tuchel und Paris Saint-Germain gehen in der französischen Ligue 1 nur als Tabellendritter ins neue Jahr. Der Titelverteidiger löste seine Pflichtaufgabe gegen den Abstiegskandidaten Racing Straßburg am 17. Spieltag zwar mit einem 4:0 (1:0), doch die Konkurrenz gab sich ebenfalls keine Blöße.

Nationalspieler Thilo Kehrer spielte für PSG rechts in der Abwehr durch, Julian Draxler wurde spät eingewechselt. Timothee Pembele (18.), Weltmeister Kylian Mbappe (79.), Idrissa Gueye (88.) und Moise Kean (90.+1) trafen, was aber nicht zum Sprung weiter nach vorne reichte: Spitzenreiter Olympique Lyon (3:0 gegen den FC Nantes) und dessen erster Verfolger OSC Lille (3:2 bei HSC Montpellier) gewannen ebenfalls.