Meldungen in der Übersicht

England, Fußball: Deutsches Finalduell im League Cup: Teammanager Jürgen Klopp hat mit dem FC Liverpool das Endspiel des englischen Ligapokals erreicht und trifft dort nun auf Thomas Tuchels FC Chelsea. Liverpool gewann am Donnerstag das Halbfinal-Rückspiel beim FC Arsenal mit 2:0 (1:0), im Hinspiel hatte es trotz langer Überzahl der Reds ein 0:0 gegeben. Chelsea hatte sich in seinem Halbfinale gegen Tottenham Hotspur durchgesetzt.

Klopps Team, das weiter auf die Afrika-Cup-Spieler um Stürmer Mohamed Salah verzichten muss, ging durch Diogo Jota (19.) in Führung. Das Spiel blieb ausgeglichen, beide Mannschaften kamen zu Chancen, erneut Jota (77.) sorgte dann aber für die Entscheidung. Arsenal kam nicht mehr zurück, zumal Thomas Partey die Mannschaft zusätzlich schwächte: Gut eine Viertelstunde nach seiner Einwechslung (74.) sah der Mittelfeldspieler Gelb-Rot (90.).

Liverpool könnte sich nun nach zehn Jahren wieder zum Ligapokal-Sieger krönen, der letzte Triumph gelang 2012. Bei einem Finalsieg wären die Reds zudem mit dann neun Titeln wieder alleiniger Rekordgewinner des Wettbewerbs: Manchester City hatte den League Cup zuletzt viermal in Folge gewonnen und zu Liverpool aufgeschlossen. Chelsea winkt der sechste Sieg, letztmals holten die Blues den Pokal im Jahr 2015.

Spanien, Fußball: Der FC Barcelona hat im spanischen Fußball-Pokal seine nächste Titelchance verspielt. Trotz des Premierentreffers von 55-Millionen-Euro-Debütant Ferran Torres schieden die in der Meisterschaft schon weit abgeschlagenen Katalanen mit Nationaltorwart Marc-Andre ter Stegen im Achtelfinale als Cupverteidiger bei Athletic Bilbao mit 2:3 (2:2, 1:1) nach Verlängerung aus.

Rekordmeister Real Madrid hingegen zitterte sich beim FC Elche durch ein 2:1 (0:0) nach Verlängerung in die Runde der besten Acht und darf damit weiter auf seinen ersten Pokalsieg seit 2014 hoffen.Barcelona glich in der Neuauflage des Vorjahresendspiels in der regulären Spielzeit durch Torres (20.) und Pedri (90.+2) zweimal Führungen der Gastgeber durch Iker Muniain (7.) und Inigo Martinez (86.) aus und erzwang dadurch die Verlängerung. Für die Entscheidung zugunsten der Basken sorgte erneut Muniain (105.+2) per Foulelfmeter.

Erstliga-Spitzenreiter Real hatte mit Ex-Weltmeister Toni Kroos in der Anfangsformation im Duell beim abstiegsbedrohten Liga-Rivalen Elche erheblich mehr Mühe als erwartet. Kroos, Bayern Münchens Ex-Abwehrstar David Alaba und Co. konnten ihrer Favoritenrolle kaum gerecht werden. In der Verlängerung nach der Nullnummer in der regulären Spielzeit mussten die Madrilenen nach dem Platzverweis für ihren Defensivstrategen Marcelo (102.) und Elches fast postwendender Führung durch Gonzalo Verdu (104.) sogar ein ähnlich frühes Aus wie im Vorjahr in der Runde der letzten 32 fürchten. Danach jedoch leitete Isco (108.) die Wende ein. Fünf Minuten vor Ablauf der Verlängerung ersparte Eden Hazard dem Team von Trainer Carlo Ancelotti durch den Siegtreffer ein Elfmeterschießen. Die Gastgeber brachten sich in der Nachspielzeit der Verlängerung durch eine Gelb-Rote Karte für Pere Milla (120.+2) selbst um ihre letzte Chance.

Basketball, NBA: Basketball-Nationalspieler Maximilian Kleber hat mit den Dallas Mavericks erneut gegen Angstgegner Phoenix Suns verloren. Die Mavs kassierten trotz langer Führung mit dem 101:109 doch noch die neunte Niederlage in Serie gegen die Suns. Kleber zeigte dabei eine durchwachsene Leistung. Dem 29-Jährigen gelangen in 27:08 Minuten Spielzeit bei schwacher Quote neun Punkte, dazu steuerte er fünf Rebounds, vier Assists und einen Block bei.

Dallas befindet sich nach zuvor vier Siegen in Serie als Sechster aber dennoch weiter auf Play-off-Kurs in der Western Conference. Bester Werfer der Texaner war erneut Luka Doncic mit 28 Punkten, für Phoenix steuerte Devin Booker ebenfalls 28 Zähler bei. Die Suns bleiben mit lediglich neun Niederlagen vor den Golden State Warriors das beste Team der Liga. Die Warriors ließen mit ihrer 13. Niederlage allerdings etwas abreißen. Auch der starke Steven Curry konnte mit 39 Punkten das 117:121 nach Verlängerung gegen die Indiana Pacers nicht verhindern.