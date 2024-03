Die Iranerin Mahsa Ghorbani hat doch nicht wie geplant als erste Frau im Schiedsrichterteam bei einem Fußballspiel der Männer in ihrem Land antreten dürfen. Das berichtete die Nachrichtenagentur Irna am Mittwoch. Die Entscheidung sei getroffen worden, um möglichen Spannungen vorzubeugen, hieß es weiter. Die 34 Jahre alte Ghorbani sollte für das Derby in der Hauptstadt Teheran zwischen den Klubs Esteghlal und Persepolis als Videoassistentin (VAR) eingesetzt werden. Das Aufeinandertreffen der Klubs gilt als sportlicher Höhepunkt in dem Land. Kurz vor dem Spiel im Asadi-Stadion am Mittwoch wurde sie laut Irna jedoch von der Schiedsrichterliste gestrichen und mit einem männlichen Kollegen ersetzt.