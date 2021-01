Von Tim Brack

Die Skandinavier sind so etwas wie die Erfinder der modernen Gemütlichkeit. In Häusern von Stockholm bis Kopenhagen prägen Holzmöbel und knisternde Lagerfeuer das Klischee von den Wohnzimmern, Genuss auf skandinavische Art ist längst ein Ideal für viele. Im Handball aber geht von den Skandinaviern nicht unbedingt eine hyggelige Stimmung aus, im Gegenteil: Der skandinavische Tempohandball, unterlegt mit einem stets kämpferischen, aber meist fairen Grundton, hat die Weltmeisterschaft dominiert, das Duell von Titelverteidiger Dänemark mit den recycelten Schweden am Sonntagabend in Kairo ist das logische Finale.

Tempo, Tempo, Tempo - die beiden Länder sind sich nicht nur geografisch nah, sie ähneln sich in Ägypten in ihren nimmermüden Angriffswellen auch stilistisch. Wer als Zuschauer im falschen Moment blinzelt, verpasst eine wegweisende Aktion. Dokumentiert durch die Statistik: Mit jeweils 62 Gegenstößen sind Dänen und Schweden ins Endspiel gesprintet - mit großem Abstand war dies der Höchstwert des Turniers. Als die etwas versierteren durften sich vor dem Finale die Geschwindigkeitsexperten aus Schweden fühlen; sie hatten den Ball bei 82 Prozent ihrer Schnellangriffe im Tor versenkt, die Dänen lagen bei 73 Prozent.

In der Liebe zur Geschwindigkeit waren beide Finalisten vereint, ihre Voraussetzungen unterscheiden sich jedoch stark. Die Dänen waren trotz einiger Ausfälle als Favorit ins Turnier gestartet. Sie cruisten durch Vor- und Hauptrunde, in den Knockout-Spielen bewiesen sie in Spitz-auf-Knopf-Duellen gegen Gastgeber Ägypten (39:38 nach Siebenmeterwerfen) und die erfahrenen Spanier (35:33), dass sie mit Rückschlägen und engen Situationen umzugehen wissen.

Niklas Landin ist der große Rückhalt der Dänen

Im dänischen Positionsangriff fliegt der Ball präzise und schnell wie auf einer Magnetbahn von Spieler zu Spieler; Mikkel Hansen, dreimaliger Welthandballer, lenkt zuverlässig das Geschehen. An seiner Seite hat er in Mathias Gidsel die Entdeckung dieses Turniers. Der Linkshänder imponiert als Rückraumspieler nicht gerade mit einem wuchtigen Körper, doch selbst um die größten Abwehrbrocken schlängelt sich der 21-Jährige herum wie ein österreichischer Skirennfahrer um die Slalomstangen. Gidsel paart zudem ein außergewöhnliches Gespür für Raum und Zeit mit einer hervorragenden Passqualität.

Detailansicht öffnen Entdeckung des Turniers: Der Däne Mathias Gidsel (rechts) ist auch von Experten wie Spaniens Viran Morros schwer zu verteidigen. (Foto: Anne-Christine Poujoulat/AFP)

Der große Rückhalt aber war in Viertel- und Halbfinale Niklas Landin. Auch der Torhüter wurde schon zum Welthandballer gekürt (2019), und er zeigte ähnliche Qualitäten, wie sie Frankreichs legendärer Nationaltorwart Thierry Omeyer (Welthandballer 2008) oft demonstrierte: Omeyer hatte nicht immer die höchste Abwehrquote, aber in entscheidenden Situationen, wenn es brenzlig wurde, parierte er mal kurz einen freien Wurf - demoralisierend für den Gegner, motivierend für die Mitspieler. "Niklas ist einer der größten Handballspieler, die Dänemark jemals gehabt hat", schwärmte Rechtsaußen Lasse Svan.

Ein Knopf im Ohr hilft dem Trainer der Schweden

Schwedens Handballer surften derweil auf einer Welle durchs Turnier, wie sie nur Außenseiter erwischen können. Nach einer enttäuschend verlaufenen EM 2020 war die Mannschaft im Umbruch, letztmals war 1999 der WM-Titel gewonnen worden. Doch die neue Generation trotzte allen Widrigkeiten, jeder investierte viel in den Gesamterfolg. Abwehrexperte Frederic Pettersson, eher nicht als Sprinter bekannt, erklärte im Turnierverlauf gar pathetisch, dass selbst er mitrennen würde, "bis ich mich übergebe oder tot bin".

Detailansicht öffnen Knopf im Ohr: Schwedens Trainer Glenn Solberg hat eine Standleitung zum Abwehr-Experten Tobias Karlsson auf der Tribüne. (Foto: Mohamed Abd El Ghany/Reuters)

Eine Rarität: Ein Norweger trainiert die Schweden. Glenn Solberg, 48, schaffte es bei seinem ersten Turnier als Chefcoach, ein Ensemble mit Titelreife zu präsentieren. Solberg, wie so viele Skandinavier lange als Profi in der Bundesliga aktiv, geht ungewöhnliche Wege, um seine Defensive abzudichten. Während der Spiele trägt er einen kabellosen Kopfhörer im rechten Ohr. Über diesen flüstert ihm Tobias Karlsson, Schwedens Teammanager, seine Beobachtungen ein. "Von der Tribüne hat er einen noch besseren Überblick als wir auf der Bank", erklärt Solberg ein Vorgehen, das in Sportarten wie American Football üblich ist, im Handball aber eher ungewöhnlich.

Im Zentrum zerschellten die Gegner an den Abwehrriesen Max Darj oder Pettersson, und falls ein Wurf durchkam, war Andreas Palicka im Tor in weltmeisterlicher Form. Das bekamen die erfolgsverwöhnen Franzosen im Halbfinale zu spüren, das die Schweden überraschend abgeklärt dominierten (32:26). Stellvertretend für die Effizienz der Mannschaft stand übers Turnier Hampus Wanne. Er verwandelt Tempogegenstöße, Siebenmeter und Würfe aus spitzem Winkel, als kenne er keinen Druck.

Andreas Palicka hält für die Rhein-Neckar Löwen, Hampus Wanne und Spielmacher Jim Gottfridsson stehen bei der SG Flensburg-Handewitt unter Vertrag. Insgesamt waren die Schweden mit zwölf Bundesligaprofis angetreten. Die deutsche Liga ist, zumindest was die Qualität des angestellten Personals betrifft, die Nummer eins auf dem Planeten. Hier holen sich viele Skandinavier den letzten Schliff. Auch die Norweger: Hätte nicht Magnus Rod (Flensburg) für die WM in Ägypten verletzt abgesagt und Sander Sagosen (Kiel) im Viertelfinale verletzt aufgeben müssen, hätte auch deren Rolle bei diesen skandinavischen Meisterschaften mit internationaler Beteiligung noch eindrucksvoller ausfallen können. Sie pflegen den selben Stil: Gerannt wird, bis der Gegner müde ist.