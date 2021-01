Handball-WM:Zwei rote Karten und keiner, der protestiert

Von Carsten Scheele

Plötzlich warf Mikkel Hansen den Ball weg, in hohem Bogen zu seinem Rechtsaußen, keine zwei Sekunden wären da noch zu spielen gewesen. Titelverteidiger Dänemark führte am Ende der ersten Verlängerung des WM-Viertelfinals 34:33 gegen den Gastgeber Ägypten. Kaum etwas hätte die Ägypter in dieser Situation noch retten können, sie wären an diesem Mittwoch sicher ausgeschieden bei ihrer Weltmeisterschaft - hätte Hansen, der Welthandballer von 2011, 2015 und 2018, kurz nach dem Zeitspiel-Pfiff der Schiedsrichter nicht den Ball weggeworfen.

2016 wurde im Handball die neue Regel 8:10 ersonnen, die taktische Fouls und sonstige Unsportlichkeiten innerhalb der letzten 30 Sekunden des Spiels härter bestraft - mit einer Roten Karte für den Sünder und einem Siebenmeter fürs benachteiligte Team. Da Hansen den Ball wegschleuderte, raubte er den Ägyptern die Chance auf einen Gegenstoß. Für die wäre es zwar nahezu unmöglich gewesen, innerhalb von anderthalb bis zwei Sekunden das komplette Spielfeld zu überbrücken und ein Tor zu erzielen, aber das Prinzip blieb unberührt: Hansen hatte Unrecht begangen, er sah Rot, die Ägypter erhielten als Wiedergutmachung einen Siebenmeter, der ihnen den Ausgleich in letzter Sekunde bescherte.

Ägyptische Spieler, die schon weinend auf dem Hallenboden lagen, hüpften plötzlich wieder aufgedreht über die Platte. 34:34! Das Spiel wurde fortgesetzt, mit Verlängerung Nummer zwei, welch Dramatik.

Im Spiel der wilden Wendungen geht es schließlich ins Siebenmeterwerfen

Nach zwei weiteren Kurzhalbzeiten à fünf Minuten setzten die Beteiligten noch einen drauf. In dieser Zeit war tatsächlich nur ein einziges Tor gefallen, nun führten die Ägypter, 35:34, noch vier Sekunden, noch drei, sie waren kurz davor, sensationell den Favoriten und Titelverteidiger zu eliminieren. Ein Freiwurf noch, doch wieder machte einer etwas grob falsch: Ibrahim El Masry hielt vorsätzlich den Abstand nicht ein, er blockierte und berührte den Dänen am Ball.

Detailansicht öffnen Nutzen den Videobeweis auf bestmögliche Weise: die kroatischen Referees Matija Gubica und Boris Milosevic. (Foto: Mathias Bergeld/Imago)

War das nicht schon wieder...? Die selbe Regel! Wie schon in der Hansen-Szene blieben die kroatischen Schiedsrichter Matija Gubica und Boris Milosevic ganz ruhig. Sie unterbrachen das Spiel, aktivierten den Videobeweis und schauten sich die Szene unweit der Trainerbänke nochmal an. Das ist im Handball komfortabler geregelt als im Fußball, die Referees haben drei Bildschirme zur Verfügung, sie können sich die Szenen vorspielen lassen. Aus verschiedenen Blickwinkeln, mit Ton oder ohne, direkt - und ohne, wie in der Fußball-Bundesliga, eine lange Leitung vom Spielfeldrand in einen Videokeller nach Köln.

Wenige Sekunden später stand die Entscheidung: Rot wegen Unsportlichkeit innerhalb der letzten 30 Sekunden, Siebenmeter für Dänemark. Der Däne Mathias Gidsel blieb cool und traf zum Ausgleich, es ging in diesem Spiel der wilden Wendungen tatsächlich noch ins Siebenmeterwerfen.

Detailansicht öffnen Unglücksrabe: Ibrahim El Masry vereitelt mit einer unbedachten Abwehraktion den schon fast sicheren Viertelfinal-Sieg des WM-Gastgebers Ägypten. (Foto: Mohamed Abd El Ghany/AFP)

Die WM hat am Mittwochabend einen ihrer dramatischsten Kämpfe erlebt, den die Dänen schließlich 39:38 (16:13, 28:28, 35:35) nach Siebenmeterwerfen gewannen; sie treffen nun am Freitag auf Spanien, im zweiten Halbfinale kommt es zum Duell zwischen Frankreich und Schweden. Die Handballer haben zudem demonstriert, wie der Videobeweis ein für alle verständliches und der sportlichen Fairness dienliches Mittel sein kann.

Zweimal nutzten die Referees in absoluten Schlüsselszenen das Videostudium, heraus kamen zwei harte, konsequente, aber richtige und für jedermann verständliche Entscheidungen. Als sich die Kollegen zum Siebenmeterwerfen versammelten, beide Mannschaften nahe der Mittellinie, mit den Kollegen Arm in Arm, saßen Hansen und El Masry wie gescholtene Sünder am Rande des Parketts, verbannt auf zwei weiße Klappstühle.

Fehlte da nicht irgendwas? Da wurde schließlich der im Fußball so häufig gescholtene Videobeweis angewendet, es ging um alles, es gab zwei rote Karten, zwei Strafwürfe - doch nirgends regte sich mehr als nur leiser Protest. Die Angelegenheit war klar, sie wurde verständlich kommuniziert. Anders als beim Fußball: Dort dauert es oft eine kleine Ewigkeit, bis der Kölner Videokeller seine Sicht der Dinge durchfunkt, die dann der Schiedsrichter bei fahlem Licht auf kleinem Bildschirm gegencheckt. Und am Ende tobt das Publikum im Fernsehsofa, weil eine kalibrierte Linie angeblich anzeigt, was sie nicht erkennen konnten: nämlich dass der dicke Zeh des Mittelstürmers ins Abseits hinein geragt haben muss.

Der dreimalige Welthandballer Mikkel Hansen war nachher schwer erleichtert

Dass die Szenen in Kairo abliefen, wie sie abliefen, lag zweifellos auch an den Schiedsrichtern. Matija Gubica und Boris Milosevic erledigten ihren Job mit herausragender Ruhe und Sachlichkeit, dabei stehen Referees im Handball immer unter Generalverdacht, in engen Spielsituationen die Gastgebermannschaft eines Turnieres zu bevorzugen, zuletzt gesehen bei der EM 2018 in Kroatien. Auch die Deutschen wären 2007 im eigenen Land vielleicht nicht Weltmeister geworden, hätten die Schiedsrichter im Halbfinale nicht ein reguläres Tor des Franzosen Michaël Guigou aus wundersamen Gründen zurückgepfiffen. Aber damals gab es den Videobeweis noch nicht, der heute hilft, konfrontative Situationen zweifelsfrei und souverän zu klären.

Diesmal gab es keinen Grund zum Ärgern und Wundern. Die Unparteiischen stellten zunächst den dreimaligen Welthandballer vom Platz - und so hätte nicht viel gefehlt, dann wäre Hansen hauptschuldig gewesen für einen dänischen WM-Knockout. Anschließend brachten sie den Gastgeber um den Traum vom Halbfinaleinzug bei der Heim-WM. Ob sie anders gehandelt hätten, wenn 20 000 lärmende Ägypter in der Halle gewesen wären, wie es vor Corona vorgesehen war?

Hansen wirkte später schwer erleichtert, dass sein Anfall von Regelunkundigkeit keine schweren Folgen nach sich zog. Von seinem Klappstuhl aus stürmte er auf Torwart Niklas Landin zu, der zwei Siebenmeter der Ägypter pariert hatte, gab ihm einen Kuss, wollte ihn gar nicht mehr loslassen. Und er setzte dem Schlussmann des Champions-League-Siegers THW Kiel sogar sein Stirnband auf - die größte Ehre, die Hansen einem Mitspieler erweisen kann. Sein Trainer Nicolaj Jacobsen war ebenfalls völlig fertig. "Niklas hat uns gerettet", sagte der früher bei den Rhein-Neckar Löwen in der Bundesliga tätige Coach: "Da wird man gleich ein paar Jahre älter."