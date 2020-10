Von Saskia Aleythe, Berlin

Es könnte sein, dass Jaron Siewert demnächst spitze Zähne wachsen, die Ohren riesige Gestalt annehmen und der Körper ein winterfestes Fell ausbildet. Er ist ja der Inbegriff des Fuchses in Berlin: In Reinickendorf geboren, bei den Füchsen Berlin hat er das Handballspielen gelernt, und an diesem Samstag bricht er - mal wieder - einen Altersrekord: Mit 26 Jahren startet Siewert in seine erste Bundesliga-Saison als Trainer, als jüngster Chefcoach der Liga-Geschichte. Es ist Teil eines Plans, den Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning schon vor langer Zeit ausgeheckt hat.

Ein schlechter Handballer war Siewert früher nicht. Mit Fabian Wiede, der nur acht Tage jünger ist als er, hat er 2012 die U18-Europameisterschaft gewonnen; er kennt die Berliner Nationalspieler Wiede und Paul Drux schon ewig, sie wurden zweimal deutscher Meister in der A-Jugend. "Es wäre gelogen, wenn ich sagen würde: Ich habe immer schon gewusst, dass ich Trainer werde", sagt Siewert.

2014 half er in der Bundesliga noch als Spieler aus. Doch dann stand Hanning vor ihm, der ihn in der Jugend trainiert hatte, und attestierte ihm Fähigkeiten, die "maximal für die zweite Liga Mittelklasse" reichen würden. "Natürlich tat das weh", sagt Siewert, doch gleichzeitig offenbarte Hanning ihm die Perspektive als Trainer. Ein großes Versprechen an einen 20-Jährigen.

Damit er A-Trainer werden konnte, wurde die Altersgrenze gesenkt

So abwegig war das für Siewert dann nicht, er schlug den zweiten Karriereweg ein. Weil ihm Erfolge als Spieler nicht so leicht zufielen, hatte er schon in den Nachwuchsmannschaften eifrig Videoanalysen betrieben. "Er hat mich damals schon begeistert mit den Diskussionen, die wir über Handball geführt haben", sagt Hanning. Siewert war wissbegieriger als andere, hat die Zusammenhänge im Spiel besser erkannt. Und mit einem Mentor wie Hanning, seit 2013 auch Vizepräsident des Deutschen Handballbundes (DHB), eröffnen sich gute Möglichkeiten, die nächsten Schritte zu gehen. Siewert bekam die A-Jugend der Füchse als erste Trainerstation anvertraut und konnte beim DHB im Nachwuchsbereich hospitieren. Um die A-Trainerlizenz zu erlangen, wurde eigens die Altersgrenze gesenkt. Jüngster Absolvent vor Siewert: Bob Hanning.

Und Hanning schickte seinen Zögling auf Tournee. Beim Zweitligisten TuSEM Essen tauchte Siewert ab 2017 völlig in die neue Rolle ein. Vom Spieler zum Trainer, "das sind zwei unterschiedliche Welten", weiß er heute, "man merkt erst als Trainer, was für ein Aufwand dahintersteckt, Inhalte zu vermitteln". Zum Saisonstart gab es ein deprimierendes 28:42 gegen Balingen, die ersten fünf Spiele gingen verloren.

Doch bei TuSEM Essen, wo Hanning einst selbst Trainer war, bewahrte man die Ruhe, was sich auszahlte: Kurz vor seiner Rückkehr zu den Füchsen konnte Siewert zusammen mit seinem Assistenten Michael Hegemann, ehemals Nationalspieler, den Traditionsverein zurück in die Bundesliga führen. Essen war am Ende weit mehr als nur ein Intermezzo für ihn: Vor zehn Monaten kam dort Sohn Emil zur Welt.