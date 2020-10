Von Anna Dreher

Zweiundneunzig. Lewis Hamilton schüttelte nach der Zieldurchfahrt den Kopf. Er hatte es tatsächlich geschafft. Zwei Wochen, nachdem der Brite auf dem Nürburgring den einst als unerreichbar geltenden Rekord von Michael Schumacher egalisierte, hat er diesen am Sonntag überboten. Der Sieg auf dem Autodromo Internacional do Algarve in Portimão war der 92. seiner Formel-1-Karriere. Hamilton ist damit in der ewigen Bestenliste zur alleinigen Nummer eins aufgestiegen. "Es braucht noch eine Weile, bis ich das realisiere", sagte er, nachdem er aus seinem Mercedes gestiegen war und den Zuschauern zugewunken hatte. "Ich finde gerade keine Worte dafür."

Hamilton hatte überlegene 25,5 Sekunden Vorsprung auf seinen finnischen Teamkollegen Valtteri Bottas. Dritter wurde der Niederländer Max Verstappen im Red Bull. In der Gesamtwertung baute Hamilton mit dem achten Sieg im zwölften Saisonrennen seine Führung vor Bottas auf 77 Zähler aus. Sein siebter WM-Titel ist dem 35-Jährigen kaum noch zu nehmen, dann würde er auch hier mit Schumacher gleichziehen. "Ich hätte mir nicht erträumen lassen, wo ich heute bin. Es ist ein sehr gesegneter Tag", sagte Hamilton 13 Jahre nach seinem ersten Grand-Prix-Erfolg.

Hamilton hatte die optimale Ausgangslage mit einer beeindruckenden Abschlussfahrt in der äußerst knappen Qualifikation geschaffen. Nachdem in Portugal zuvor stets Bottas schneller gewesen war, gelang es Hamilton im entscheidenden Moment doch wieder, sich an die Spitze des Feldes zu setzen: Erst im letzten Durchgang erzielte er die Bestzeit zu der 97. Pole Position seiner Formel-1-Karriere, der neunten von bislang zwölf in diesem Jahr. Von dieser kam er dann im Rennen gut weg, nur hielt er sich nicht lange an der Spitze. Bottas verlor Platz zwei zunächst nach wenigen Metern an Verstappen, den er sich jedoch kurz darauf zurückeroberte. Verstappen wiederum hatte Glück, denn wie schon im Training kollidierte sein Red Bull mit dem Racing Point von Sergio Perez - dieses Mal aber landete nur der Mexikaner in der Auslaufzone. Früher als vorhergesagt fing es an zu nieseln, und in der ersten Runde der Achterbahnfahrt von Portimão sortierte sich die Reihenfolge munter neu.

Bottas kam an Hamilton vorbei, als plötzlich Carlos Sainz im McLaren schneller als die beiden Mercedes war. Der Spanier hatte sich von Platz sieben nach vorne gearbeitet. Charles Leclerc versuchte, sich an Verstappen vorbei zu schieben und hatte dabei auf einmal Kimi Räikkönen neben sich - der es von Platz 16 nach vorne geschafft hatte, später aber wieder nach hinten rutschte. Die Überraschung von Sainz verpuffte bald, in der siebten Runde war Bottas wieder Erster, dahinter Hamilton. Und Sainz verlor seine Position erst an Verstappen und dann noch das Duell mit seinem künftigen Teamkollegen Leclerc im Ferrari, der am Ende Vierter wurde.

Einer hatte mit dem munteren Hin und Her vorne im Feld nichts zu tun. Für Sebastian Vettel, 33, war dieses Wochenende mal wieder keines, das ihm sonderlich viel Freude bereitete. "Im Moment sehe ich ja gar kein Land, das ist ja wie eine andere Klasse", hatte er desillusioniert festgestellt, als feststand, dass er von Rang 15 und Leclerc von Platz vier starten würde. Für eine kuriose Szene bei der Premiere von Portimão hatte Vettel am Tag vorher gesorgt. Im letzten Freien Training fuhr er kurz vor dem Ende der Session in Kurve 14 am Streckenrand entlang - und sog mit seinem Boliden ein Abwassergitter derart stark nach oben, dass es hochstand. Daraufhin waren gleich mehrere Pistenmitarbeiter emsig damit beschäftigt, die Gefahrenstelle zuzubetonieren und mit einem Föhn beim Trocknen nachzuhelfen. Das Rennen beendete der viermaligen Formel-1-Weltmeister schließlich als Zehnter noch in den Punkten, von denen er nun schlanke 18 gesammelt hat. Hamilton als WM-Führender übrigens kommt auf 265 Zähler.

"Hardcore, eine der schwierigsten überhaupt"

Der begann nach etwa der Hälfte des Rennens die ersten Konkurrenten zu überrunden. Die zwischenzeitlich an Bottas abgegebene Führung holte sich Hamilton in der 42. Runde kurz nach seinem eigenen Boxenstopp zurück, während Bottas abgebogen war zum Wechsel der vor allem auf der Außenseite strapazierten Reifen. Die Strecke hatte Hamilton als "Hardcore, eine der schwierigsten überhaupt" bezeichnet mit ihren 15 oft schwer einsehbaren Kurven und viel Links nach Rechts und Hoch und Runter. Doch trotz der großen Herausforderung dieses Kurses blieb es ein Rennen ohne größere Unfälle - trotz zahlreicher Duelle. Einzig Lance Stroll wurde von Racing Point nach 54 Runden an die Box gebeten, wegen Chancenlosigkeit.

Als die Start-Ziel-Linie nur noch sieben Mal überquert werden musste, meldete Hamilton ein Problem, das ihm nicht sein erneut verlässliches Auto, sondern sein Körper lieferte: "Ich habe einen Krampf!", funkte er. In den Füßen? In den Beinen? In den Armen? In den Händen? Das verriet Hamilton erst später: In der rechten Wade. "Das war ziemlich schmerzhaft, aber ich wusste, ich muss da durch, ich kann ja nicht die ganze Runde den Fuß vom Gas nehmen." Selbst der Krampf jedenfalls schien keine Auswirkungen auf seine Leistung zu haben, er fuhr weiter schnell - und blieb uneinholbar.