Von Sebastian Fischer

Der FC Augsburg hat im Konkurrenzkampf der Fußballmetropolen um Aufmerksamkeit und Ruhm leider ein Imageproblem. "Bisschen mausig, bisschen bieder", so hat den Ruf des Klubs der Augsburger Autor Michel Decar mal liebevoll beschrieben. Als Motto für die Vereinsvisitenkarte, analog zum "Mia san Mia" des FC Bayern, schlug Decar vor: "FC Augsburg - schon ganz okay". Doch damit könnte es nun vorbei sein.

Stoke City, wenn man so will einst eine Art Augsburg der Premier League, hat vor ein paar Jahren durch einen Satz des TV-Experten Andy Gray eine Image-Aufwertung erfahren. "Can he do it on a cold, wet Wednesday night in Stoke?", fragte er: Kann er es auch an einem nasskalten Mittwoch in Stoke? Es ging darum, die wahre Größe feiner Fußballer zu erörtern. Die zeige sich in den ungemütlichen Spielen.

Als nun die Bayern in Augsburg verloren, an einem nasskalten Abend gegen fies kämpfende und konternde Spieler des von Trainer Markus Weinzierl angepeitschten FCA, brauchte es keinen Experten, der es aussprach. "Can he do it on a cold, wet Friday night in Augsburg?" Das ist von nun an die entscheidende Frage. Passt bloß auf keine Visitenkarte