Greg Foster, dreimaliger Weltmeister über 110 m Hürden, ist am vergangenen Sonntag im Alter von 64 Jahren gestorben. Das teilte die Leichtathletik-Abteilung der University of California in Los Angeles (UCLA) am späten Montagabend mit. Die US-amerikanische Leichtathletik-Ikone litt an Amyloidose, einer seltenen Krankheit, bei der eine Proteinablagerung zu Organschäden führt.

Foster holte bei den ersten drei Leichtathletik-Weltmeisterschaften 1983, 1987 und 1991 jeweils WM-Gold. Nur sein Landsmann Allen Johnson (1995, 1997, 2001, 2003) siegte bei Weltmeisterschaften häufiger über die 110 m Hürden. Außerdem gewann Foster 1984 in Los Angeles die olympische Silbermedaille hinter seinem Landsmann und großen Rivalen Roger Kingdom. 1987 stellte Foster den Hallenweltrekord über 60 Meter Hürden auf.

Seine 7,36 Sekunden sind noch heute die viertbeste Zeit, die je über diese Distanz in der Halle gelaufen wurde. Die Olympischen Spiele 1988 in Seoul, bei denen seine langjährige vormalige Lebensgefährtin Florence Griffith-Joyner die noch heute gültigen Weltrekorde über 100 und 200 Meter aufstellte, verpasste Foster verletzt.

Die bis heute von Dopinggerüchten verfolgte Griffith-Joyner, deren Agent Foster zeitweilig war, starb bereits 1998 im Alter von nur 38 Jahren.