Golf:Scottie Scheffler gewinnt erneut die Players Championship

Der Weltranglistenerste Scottie Scheffler hat als erster Golf-Profi den Titel bei den Players Championship verteidigt. Beim hochkarätig besetzten Turnier in Ponte Vedra Beach siegte der US-Amerikaner nach seinem Coup aus dem Vorjahr am Sonntag (Ortszeit) mit insgesamt 268 Schlägen und einer starken 64er-Schlussrunde - das gab es so noch nie. "Es ist großartig. Es ist etwas Besonderes", sagte Scheffler.