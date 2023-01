Von Felix Haselsteiner

Von dem Brief, den Scott Stallings in seinem Postkasten fand, träumt jeder Golfspieler. Das "Board of Governors of the Augusta National Golf Club" verschickt jährlich eine ausgewählte Zahl von Schriftstücken als offizielle Einladung zum Masters im April an diejenigen, die sich sportlich qualifiziert haben. Eine Ehre, die längst nicht allen Profis zuteilwird - erst recht nicht aber jedem Immobilienhändler aus Atlanta, weshalb Stallings mehr als überrascht war: Golf spielt er nach eigener Aussage schon ganz gut, aber warum würde man ihn auf einmal zum Masters einladen?

Die Frage, wo denn der Brief blieb, beschäftigte zur selben Zeit auch den anderen Scott Stallings, den Golfprofi, der sich tatsächlich für das Masters qualifiziert hatte. "Ich habe fünf Mal am Tag in der Post nachgesehen, ob der Brief schon angekommen ist", berichtete Stallings, der Profi, auf Twitter - und klärte mit einem Foto eine der kuriosesten Verwechslungen im Sport auf: Der berühmte Augusta National Golf Club hatte den Brief an den falschen Scott Stallings geschickt, was ein wenig so ist, als würde der Bundestrainer den Namensvetter von Joshua Kimmich anrufen, um ihm mitzuteilen, dass er für die Nationalmannschaft nominiert wurde.

Und dann heißen auch noch beide Ehefrauen Jennifer!

Der Immobilienhändler wandte sich in einer Facebook-Nachricht an seinen Golf spielenden Namensvetter und berichtete von dem Missgeschick, woraufhin der Golfer Stallings erst mal an einen Betrugsversuch dachte, so absurd klang die Geschichte. Stallings Frau nämlich wurde als Zuschauerin ebenfalls eingeladen - sie heißt genauso wie die Frau des anderen Stallings: Jennifer. Erst als er ein Foto von der Einladungskarte bekam, glaubte er der Facebook-Nachricht. Inzwischen hat der Immobilienhändler Stallings in einem Instagram-Video berichtet, dass er den Brief bei der Post abgegeben hat, der Golfspieler Stallings sollte also im April aller Voraussicht nach am Turnier in Augusta teilnehmen können, zum ersten Mal seit 2014.

Ob der Immobilienhändler zumindest eine Einladung als Zuschauer bekommt, ist unklar - auf Twitter herrscht allerdings Einigkeit, dass das ein feiner Zug wäre. Scott und Jennifer Stallings, die mit der anderen Jennifer Stallings deren Mann Scott Stallings beim Golfspielen zuschauen, das wäre ein herrliches Ende der Episode, die wohl eine oder einen Leidtragenden hat: Wer immer im Augusta National Golf Club für das Versenden des Briefs verantwortlich war, wird mit interner Kritik rechnen müssen.