Patrick Herrmann lässt sich nicht gerne auswechseln, Fußballer wollen immer mitspielen, nie zuschauen. Und doch wäre der Flügelstürmer von Borussia Mönchengladbach nicht allzu pikiert, wenn er ins Geschichtsbuch der Bundesliga einginge mit einem Rekord, der auf dem verhassten Moment der Auswechslung basiert. Wenn der 28-Jährige auf dem Feld steht, an der Seite sich ein Ersatzmann bereitmacht und das Leuchttableau des vierten Offiziellen in die Höhe geht, "dann schiele ich eigentlich immer sofort rüber", verrät Herrmann. Der gebürtige Saarländer rechnet dann mit der leuchtenden Sieben, seiner Rückennummer, vermutlich träumt er längst davon.

139 Mal hat bei Gladbacher Auswechslungen in den vergangenen zehn Jahren die Sieben aufgeleuchtet, 139 Mal wurde Herrmann in seinen 257 Bundesligapartien aus dem Spiel genommen. Ein einziges Mal nur noch, dann hat er den am häufigsten ausgewechselten Spieler der Ligahistorie eingeholt, Halil Altintop, und bald ist er wohl der meistausgewechselte Spieler seit der Ligagründung vor 56 Jahren.

"Irgendwie will man diesen Rekord ja schon", sagt Herrmann, aber er sagt es ziemlich verhalten, fast ein bisschen verschämt, weil es halt nicht gerade der prestigeträchtigste Rekord ist.

Herrmann gehört bei der Borussia schon fast zum Inventar

Der Fußballer Herrmann, den sie in Mönchengladbach "Flaco" nennen, den Dürren, ist ein eher unauffälliger Spieler. Zwei Länderspiele hat er 2015 machen dürfen, einmal 73 Minuten gegen die USA, einmal 56 Minuten gegen Gibraltar. Dann war, wie sich mit den Jahren erwies, seine Nationalmannschaftskarriere schon wieder zu Ende. In Mönchengladbach allerdings ist Herrmann eine Institution.

Er ist hinter Tony Jantschke, der seit 2006 im Klub ist, der am längsten bei der Borussia weilende Profi. In der Liste der Gladbacher Rekordspieler steht Herrmann (315 Pflichtspiele) auf Platz 14. Noch vier Spiele, dann hat er Rainer Bonhof eingeholt, noch neun Spiele, dann zieht er mit Ewald Lienen gleich und rückt in die ewigen Top Ten des Traditionsvereins.

Herrmanns Vertrag gilt bis 2022, er könnte also auch Jupp Heynckes (407 Spiele) auf Platz fünf noch einholen, und wenngleich Berti Vogts mit seinen 528 Spielen auf Platz eins schwierig zu erreichen sein dürfte, so wird Herrmann einst als einer der treuesten Spieler in die Vereinsgeschichte eingehen. Wegen seiner Auswechsel-Bestmarke wird ihm ein Platz im Museum gleich neben dem Stadion gewiss sein.