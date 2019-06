26. Juni 2019, 07:19 Uhr Fußball-WM Diese Teams stehen im Viertelfinale

Das Viertelfinale bei der Fußball-WM ist komplett: Deutschland trifft auf Schweden, die USA auf Gastgeber Frankreich.

Die Niederländerinnen spielen gegen Italien. Außerdem kommt es zum Duell Norwegen gegen England.

Das Viertelfinale der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen in Frankreich ist komplett. Als letztes Team zog am Dienstagabend Europameister Niederlande in Rennes mit einem 2:1 (1:1)-Sieg gegen den WM-Zweiten Japan in die Runde der besten acht Mannschaften ein.

Die Oranjeleeuwinnen gingen durch die einst für den FCR Duisburg spielende Lieke Martens (17. Minute) in Führung. Doch Yui Hasegawa (43.) traf kurz vor der Pause in der sehr unterhaltsamen Partie vor 21 076 Zuschauern im Roazhon Park zum Ausgleich. Martens vom FC Barcelona markierte dann in der Nachspielzeit (90.+1) mit einem trotz Video-Überprüfung umstrittenen Handelfmeter den Siegtreffer.

Die Niederländerinnen sind ein möglicher Halbfinal-Gegner der deutschen Mannschaft, treffen im Viertelfinale aber zunächst am Samstag (15.00 Uhr) in Valenciennes auf Italien.

Zuvor hatten die Italienerinnen erstmals in ihrer WM-Geschichte die zweite K.o.-Runde erreicht. Valentina Giacinti (15.) und Aurora Galli (49.) erzielten die Treffer beim 2:0 (1:0)-Sieg in Montpellier gegen den deutschen WM-Auftaktgegner China. "Le Azzurre" überraschen bislang bei der WM durch gute Auftritte. Die schwere Vorrundengruppe hatte die Elf von Trainerin Milena Bertolini als Erste vor Australien und Brasilien abgeschlossen. Auch der Achtefinal-Erfolg gegen die Chinesinnen war verdient.

Damit kommt es zu folgenden Viertelfinal-Spielen:

Norwegen - England (Donnerstag, 21.00 Uhr, in Le Havre)

Frankreich - USA (Freitag, 21.00 Uhr, in Paris)

Italien - Niederlande (Samstag, 15.00 Uhr, in Valenciennes)

Deutschland - Schweden (Samstag, 18.30 Uhr, in Rennes)