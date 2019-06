7. Juni 2019, 16:47 Uhr Aufstellungs-Tool zur Fußball-WM Spielen Sie Bundestrainerin!

Das DFB-Team für die WM in Frankreich.

Wer soll zum WM-Auftakt am Samstag gegen China im Tor stehen? Und wer spielt im Sturm? Basteln Sie Ihre eigene Formation für das erste Gruppenspiel gegen China.

Von Felix Ebert, Thomas Gröbner, Stefan Kloiber, Manuel Kostrzynski und Benedict Witzenberger

Es wird ernst für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft: Bei der WM in Frankreich startet das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg gegen China ins Turnier. Soll Almuth Schult im Tor stehen - oder doch lieber Merle Frohms? Und wer stürmt ganz vorne neben Alexandra Popp? Spielen Sie selber Bundestrainerin mit dem SZ-Aufstellungstool und vergleichen Sie Ihre ausgewählte Mannschaft und die taktische Ausrichtung mit anderen Lesern.

Zunächst ist Ihre Kreativität bei der Formation gefragt: Soll es eine defensivere Ausrichtung in der Abwehr sein? Oder der Fokus doch auf der Offensive liegen? Entscheiden Sie per Mausklick.

Nun geht es an die Mannschaftsaufstellung: Blau eingefärbt finden Sie die Position wieder, in der unteren Leiste können Sie aus dem Kader auswählen. Wollen Sie Ihre Auswahl ändern, klicken Sie erneut auf die Position und auf eine andere Spielerin auf der Ersatzbank. Steht Ihre Elf, klicken Sie auf "Auswertung". Nun können Sie sehen, wie sich andere Leser entschieden haben.

Die Fußball-WM der Frauen findet bis zum 7. Juli findet in Frankreich statt. SZ.de ist dabei - mit Liveticker, Spielberichten, Ergebnissen, Tabellen und Hintergründen zum deutschen Nationalteam. Das Endspiel steigt am 7. Juli in Lyon.

Die deutsche Mannschaft spielt zunächst am Samstag, 8. Juni, um 15 Uhr gegen China und am Mittwoch, 12. Juni, um 18 Uhr gegen Spanien. Das dritte Vorrundenspiel ist für Montag, 17. Juni, ab 21 Uhr gegen Dänemark terminiert. Alle Liveticker finden Sie hier.