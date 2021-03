Von Stefan Galler, Hallbergmoos

Seit Mitte Oktober ruht der Ball in der Fußball-Landesliga Südost. Beim VfB Hallbergmoos fiebern sie einem möglichen Restart der Saison entgegen, schließlich will der aktuell Tabellenzweite den Aufstieg in die Bayernliga klarmachen. Vater des Erfolgs ist Coach Gediminas Sugzda, der die Mannschaft seit dem Frühjahr 2018 trainiert. Künftig wird der 52-Jährige darüber hinaus allerdings auch international tätig sein: Wie der Klub am Montag bekanntgab, wird Sugzda mit sofortiger Wirkung zusätzlich Assistent von Trainer Valdas Urbonas bei der litauischen Nationalmannschaft.

"Natürlich freue ich mich darüber, dass ich mein Heimatland in dieser Rolle unterstützen kann", sagt Sugzda. "Ich möchte die gemachten Erfahrungen wieder in meiner Tätigkeit als Cheftrainer beim VfB einfließen lassen." Die Hallbergmooser Verantwortlichen freuen sich für ihren Cheftrainer und glauben an einen positiven Effekt. "Für uns ist selbstverständlich, dass wir Gedi dabei unterstützen", sagt der sportliche Leiter Anselm Küchle.

Schon nächste Woche geht es los, Litauen trifft während der nun kommenden Länderspielphase in einer Testpartie auf Kosovo und anschließend in der WM-Qualifikation auf die Schweiz und Italien. Für Sugzda schließt sich mit seiner neuen Nebentätigkeit ein Kreis: Der frühere Profi von Zalgiris Vilnius, Lokomotive Moskau, Carl-Zeiss Jena und Rot-Weiß Erfurt bestritt am 5. September 1998 sein einziges Länderspiel für Litauen bei einem 0:0 gegen Schottland.