Auch der Triple-Sieger bekommt die finanziellen Folgen der Corona-Krise zu spüren - macht aber ein Plus. In der Formel 1 wird Sergio Perez offenbar Team-Kollege von Max Verstappen.

Meldungen im Sportticker

Fußball, Bundesliga: Auch Triple-Sieger FC Bayern München hat die Corona-Pandemie finanziell zu spüren bekommen. Der deutsche Rekordmeister habe in der Saison 2019/20 Einbußen beim Umsatz und beim Gewinn im Vergleich zum Vorjahr hinnehmen müssen, teilte der Verein am Freitag mit. Demnach lag der Gesamtumsatz des Konzerns bei 698 Millionen Euro. In der Saison zuvor hatte der Verein noch Rekord-Einnahmen von 750,4 Millionen Euro verkündet. Der Gewinn nach Steuern sank von 52,5 Millionen Euro (2018/19) auf 9,8 Millionen Euro.

Der finanzkräftigste Bundesligaklub bewertete das Jahresergebnis angesichts der Einbußen durch die Corona-Pandemie "sogar positiv". Seit März 2020 müssen die Münchner sämtliche Spiele in der heimischen Arena ohne Zuschauer bestreiten. "Vor diesem Hintergrund sind sowohl der erwirtschaftete Umsatz als auch die Tatsache, dass wir die zurückliegende Saison mit Gewinn abschließen konnten, positiv zu bewerten. Ursache dafür sind nicht zuletzt die herausragenden Erfolge, die unsere Mannschaft errungen hat", äußerte der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge in der Mitteilung.

Formel 1: Nach seiner Ausmusterung für Sebastian Vettel beim künftigen Aston-Martin-Team bekommt der Mexikaner Sergio Perez wohl doch ein Formel-1-Cockpit für 2021. Wie speedweek.com in der Schweiz und De Telegraaf in den Niederlanden berichten, fährt der 30-Jährige in der kommenden Saison für Red Bull. Damit erhält Perez auch den Vorzug vor dem Rheinländer Nico Hülkenberg, der zuletzt ebenfalls als Kandidat auf das Cockpit gehandelt worden war. Perez wird den Berichten zufolge Teamkollege des Niederländers Max Verstappen. Der Thailänder Alex Albon, aktuell der zweite Stammpilot, wird nach einer unbefriedigenden Saison zum Ersatzfahrer. Die Personalie soll angeblich am Freitag verkündet werden. Perez bestritt in der Formel 1 bislang 193 Grand Prix und feierte im vorletzten Rennen der abgelaufenen Saison in Bahrain seinen ersten Sieg. In der Königsklasse fuhr er bisher für Sauber, McLaren sowie Force India und dessen Nachfolger-Rennstall Racing Point.