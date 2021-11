Die Würzburger Kickers bleiben unter ihrem neuen Trainer Danny Schwarz in der dritten Liga nach vier Spielen ungeschlagen. Beim 1:1-Unentschieden bei Viktoria Berlin gelang den Unterfranken schon in der achten Minute das Führungstor, nach einer Balleroberung im Mittelfeld bediente Dildar Atmaca im Rückraum Nirnes Pepic, der locker vollstreckte. Die in den vergangenen Wochen durch einen Corona-Ausbruch innerhalb des Teams geschwächten Kickers bauten sukzessive ab und kassierten durch einen Elfmeter von Tolcay Cigerci den Ausgleich (76.). "Uns sind schon nach 30 Minuten die Körner ausgegangen, wir wussten, dass das heute ein brutales Spiel wird", sagte Würzburgs Coach Schwarz bei Magentasport. "Angesichts der letzten zwei Wochen sind wir mit dem 1:1 zufrieden."