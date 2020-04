Seit 2006 führt Hans-Joachim "Hajo" Sommers, 61, den Ruhrgebietsklub Rot-Weiß Oberhausen, der unter seiner Regie nach Stationen in der zweiten, dritten und fünften Liga in der viertklassigen Regionalliga West heimisch geworden ist. Den immer wieder gefassten Plan, das Amt abzugeben, hat er auch nach einem Schlaganfall nicht realisiert. Sommers, der zudem das Theater Ebertbad leitet und dort selbst regelmäßig auf der Bühne steht, bleibt auch in der Corona-Krise am Ball. Wie schwierig das ist, erzählt er im SZ-Interview.