Am Samstagabend hörte es sich im Norden Londons so an, als würde Pop-Ikone Shakira ein Konzert geben. Die Fans des FC Arsenal schmetterten während des Premier-League-Heimspiels gegen den FC Brentford minutenlang den Welthit "Waka Waka", den die Kolumbianerin als Hymne für die Fußball-WM 2010 geschrieben hatte. Allerdings dichteten sie den Refrain zu Ehren ihres Angreifers Kai Havertz (Mitte) um. Denn der DFB-Nationalspieler köpfelte seinen Klub in der 86. Minute zum 2:1 über Brentford und im Kampf um den Titel damit zum achten Ligasieg hintereinander.

Dem 24-Jährigen gelang im vierten Spiel nacheinander ein Treffer, so einen Lauf hatte Havertz in der Premier League bisher nie. Weil er nach seinem Wechsel von Chelsea im vergangenen Sommer in den ersten sechs Ligapartien noch ohne Tor geblieben war, machten sich gegnerische Fans über den deutschen Nationalspieler als Fehleinkauf lustig, der 60 Millionen Pfund gekostet hat. Nun amüsieren sich Arsenals Anhänger, sie singen ironisch: "Waka Waka, eh, eh / 60 million down the drain / Kai Havertz scores again!" - 60 Millionen futsch, und Havertz trifft schon wieder. Angesichts seiner Form würde es nicht verwundern, wenn bald noch mehr Spiele nach Shakira klingen.