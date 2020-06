Als der VfL Wolfsburg gegen den SC Freiburg am Mittwoch noch auf den ersten Treffer wartete, hatte sich der FC Bayern München gegen den 1. FC Köln schon eine komfortable Führung erspielt. Nur half das am Ende nichts, zumindest in Sachen Meisterschaft. Denn den Titelgewinn der Fußballbundesliga entschied der VfL mit einem 2:0-Sieg noch souverän für sich, die Differenz von acht Punkten sind bei zwei verbleibenden Partienn für den FC Bayern nicht mehr aufzuholen. Das 4:0 der Mannschaft von Trainer Jens Scheuer in Köln war dennoch ein wichtiges: im Kampf um die Champions-League-Qualifikation gegen den Tabellendritten TSG Hoffenheim, der 3:0 gegen den MSV Duisburg gewann. "Wir haben eine sehr starke erste Halbzeit gezeigt, zielstrebig und konsequent nach vorne gespielt und schöne Tore erzielt", sagte Scheuer. "Mit dem Ergebnis sind wir natürlich sehr zufrieden." Nach einer Flanke von Lina Magull brachte Kapitänin Melanie Leupolz den FC Bayern in der 6. Minute in Führung. Jovana Damnjanović erhöhte nach einem Doppelpass mit Magull auf 2:0 (11. Minute), bevor Carina Wenninger nach einer Ecke - wieder von Magull - zum 3:0 (24.) traf. In der 30. Minute konnte sich die zuletzt ohnehin auffällige und torgefährliche Linda Dallmann erneut in die Torschützenliste eintragen: Damnjanović brachte eine Flanke von Carolin Simon volley quer vors Tor, wo Dallmann wartete und den Ball aus kurzer Distanz zum 4:0 ins Tor brachte. Am Sonntag (13 Uhr) kommt es zum Topspiel der Liga gegen Wolfsburg - im letzten Heimspiel der Saison.