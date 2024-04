Markus Krösche zeichnet langfristig für die sportlichen Belange bei Eintracht Frankfurt verantwortlich. Wie der Fußball-Bundesligist am Dienstag mitteilte, hat der Sportvorstand seinen bis Sommer 2025 gültigen Vertrag vorzeitig um drei Jahre bis zum 30. Juni 2028 verlängert. "Markus Krösche ist ein sehr wichtiger Bestandteil der Eintracht geworden und hat maßgeblich dazu beigetragen, dass wir in den letzten Jahren so erfolgreich waren", begründete Frankfurts Aufsichtsratschef Philip Holzer die Einigung mit dem 43-Jährigen auf ein neues Arbeitspapier. "In dieser Saisonphase ist dies ein sehr starkes Signal."