Kommentar von Philipp Schneider

72 Jahre alt ist die Formel 1 inzwischen, man glaubt sie zu kennen. Doch es gibt Tage, da ist sie keine alte Bekannte, sondern ein irres Biest, das so überraschend die Krallen ausfährt, dass selbst den hartgesottenen Rennfahrern der Schrecken fährt unter ihren Helm, hinein in das Karbon-Chassis, zwischen die hohen Cockpitwände, hinter den Kopf-und-Nacken-Schutz, vorbei an den zwei Überrollbügeln und dem Halo-Kopfschutz, bis in das Herz der sogenannten Überlebenszelle, die sie umhüllt. Von einem "Freak-Accident" ist die Rede an solchen Tagen, an denen etwas eigentlich Unerklärliches erklärt werden muss. Und an dem sich nicht nur die Piloten die Frage stellen: Hätte man das nicht kommen sehen müssen?