Formel 1 in Austin:Mit toxischem Gepäck im Schlaraffenland

Meinungsaustausch in Texas: McLaren-Teamchef Zak Brown (li.) und Red-Bull-Teamchef Christian Horner bei einer Podiumsdiskussion vor dem Grand Prix in Austin.

Von Elmar Brümmer, Austin, Texas

Die Titelverteidigung von Max Verstappen? Kein ganz großes Ding mehr gewesen, außer der überraschenden Punktezählweise. Der beim Großen Preis der USA anstehende Konstrukteurstitel für Red Bull Racing? Vor allem wichtig für die Gewinnausschüttung. Es gibt seit drei Wochen nur noch ein Thema in der Formel 1, um das sich alles dreht. Von Singapur über Suzuka nach Austin ist aus den Gerüchten, dass Red Bull die Kostenobergrenze in der vergangenen Saison gesprengt hat, Gewissheit geworden.

Nicht allerdings aus der zunächst kolportierten Summe von zehn Millionen Dollar, laut Buchprüfern liegt der Verstoß unter der Fünf-Prozent-Toleranz. Was maximal immer noch 7,25 Millionen Dollar wären, und damit ein gewaltiger Vorteil. Entsprechend schäumte die Konkurrenz schon vorher über das Finanzdoping: "Steroide auf Rädern" nannte Mercedes-Teamchef Toto Wolff die Verfehlung, McLaren-Teamchef Zak Brown legte in einem Brandbrief nach, sprach von "Betrug" und sieht den Automobilweltverband Fia in der Pflicht, schnell und hart zu urteilen, es ginge schließlich um die Integrität der Formel 1.

Mit diesem toxischen Gepäck reiste der Grand-Prix-Zirkus nach Texas, ins neue Formel-1-Schlaraffenland. Mit weit über 400 000 Besuchern übers Wochenende soll in Austin ein neuer Zuschauerrekord aufgestellt werden. Der befürchtete Imageschaden durch die Diskussionen und die Anschuldigungen um das budget cap interessiert das breite Publikum offenbar nicht, gleichwohl wird ein stabiles Reglement der Vernunft und Gleichberechtigung über den Erfolg der Serie in Zukunft mitbestimmen.

Am Samstagmorgen, die Gerüchte um harte Strafen oder einen Kompromiss im Fall Red Bull hielten sich die Waage nach mehrfach angekündigten und wieder abgesagten Talkrunden, saß zunächst Burke Magnus auf dem Podium. Der Chef des Sportsenders ESPN verkündete eine Verlängerung des Fernsehvertrags für Nordamerika um drei Jahre. Angst, dass der große juristische Mehrkampf seinem Produkt schaden könne, hat er keine. Im Gegenteil: "Das Erfolgsrezept sind immer ein harter Wettbewerb, und ein bisschen Drama, aus dem sich ein Kontroverse entwickelt."

Red-Bull-Teamchef Christian Horner gibt sich bei einer Podiumsdiskussion ungewohnt defensiv

Gut anderthalb Stunden später sitzt auf dem Podium am Circuit of the Americas Christian Horner, der Teamchef von Red Bull. Weniger aggressiv als üblich, auch kein bisschen zynisch. So, als ob er Kreide gefressen und ihm ein Anwalt die Wortwahl diktiert hätte. Obwohl sein Unternehmen als einziges überführt worden war, die Grenze überschritten zu haben, ist der Brite "sehr sicher", null technischen und sportlichen Vorteil aus der Budgetüberschreitung gezogen zu haben. Mehrfach verwendet er bei seiner Verneinung die Vokabel "kategorisch".

Horner gibt den Gutmenschen und findet die öffentlichen Anschuldigungen der Konkurrenz nicht bloß enttäuschend, sondern "absolut schockierend". Die anderen würden die Fakten nicht kennen: "Aber wir stehen trotzdem öffentlich vor Gericht." Man könne sich kaum vorstellen, wie viel Schaden das verursachen würde, an der Marke, bei den Fahrern, bei der Belegschaft: "Da werden Kinder von Mitarbeitern auf dem Spielplatz gehänselt. Das ist Missbrauch, das muss aufhören." Der neben ihm sitzende Zak Brown bleibt gelassen, vielleicht ist er auch nur erstaunt über den plötzlichen Hang Horners zu großem Mitgefühl. Er habe doch keine Namen genannt und nur im Konjunktiv gesprochen. Ferrari-Teamchef Mattia Binotto, der auch zu der Runde eingeladen war, hatte kurzfristig abgesagt, er fühle sich nicht wohl.

Horners von Achtsamkeit geprägtes Skript geht nicht weiter auf die Zahlen und die Interpretationen ein, wo genau Red Bull im Gegensatz zu allen anderen Konkurrenten an den Regeln gescheitert ist, nicht mehr als 148,6 Millionen Dollar im Rennjahr auszugeben. Gerüchteweise soll es um die Aufwendungen fürs Kantinenessen gehen, für Freistellungen von Mitarbeitern und die Bewirtung für Gäste an der Rennstrecke. Nach Horners Lesart Auslegungssache, das Finanzregelbuch mit seinen 52 Seiten sei ja auch enorm kompliziert, und alle müssten noch lernen. Dem stimmen alle anderen auch zu, nur könne nicht gleich am Anfang eine Ausnahme gemacht werden - dann würde der Budgetkontrolle die Basis entzogen. Sie wollen, dass Spitzenreiter Red Bull empfindlich, besser noch drakonisch bestraft wird. Es gehe um die Glaubwürdigkeit von Recht und Ordnung.

Für Red Bull stehen Geldstrafen, Punkteabzüge, Sperren oder Budgetstreichungen im Raum

Der Strafenkatalog ist bei kleineren Verstößen, also unter der 7,25-Millionen-Grenze, verhandelbar. Deshalb ist Mohammed bin Sulayem, der immer noch frische Regent des Automobilweltverbandes Fia, in Austin. Es gibt viele Treffen mit den Sündern, prinzipiell stehen Geldstrafen, Punkteabzüge, Sperren, Budgetstreichungen für die Zukunft zur Auswahl. Möglicherweise werden dem Team 25 Prozent der Windkanalstunden gestrichen, ein zunächst krass klingender Wettbewerbsnachteil. Die Finanzregeln besagen, dass solche Deals hinter verschlossenen Türen bleiben können, wenn die Beschuldigten das wünschen. Doch mittlerweile ist der von den Rivalen aufgebaute Druck so groß, dass eine Hinterzimmerpolitik, wie sie oft üblich war im Renngeschäft, erst den richtig großen Imageschaden für die Formel 1 verursachen würde. Das dürfte auch der Grund gewesen sein, warum die Konkurrenten so früh die Verfehlung von Red Bull durchgestochen hatten.

Man müsse sich darüber keine Sorgen machen, sprach der joviale Horner. Sollte es zu dem sogenannten breach agreement kommen, werde er genau die Position seines Rennstalls erklären: "Wir wollen keine Privatabsprachen, sondern Transparenz." Die Vereinbarung bedeutet, dass ein Angeklagter die Strafe ohne Wenn und Aber annimmt, damit ist der Fall dann erledigt. Wenn Red Bull Racing sich schuldig bekennen würde, so Horner, "dann geschieht das im Sinne des Sports". Zum Märtyrer taugt er damit aber trotzdem nicht so richtig. Mit der gewünscht schnellen Lösung, möglichst noch an diesem Wochenende, schiebt er den Druck wieder auf die Seite der Funktionäre. Denn ohne Einigung würde der Fall vor ein Finanzberufungsgericht wandern. "Das kann sich locker sechs oder neun Monate ziehen", rechnet der Teamchef vor.

Die Drohung dürfte wirken. Den Weltmeister aus dem Dezember 2021 erst im Sommer 2023 offiziell zu bestätigen, das wäre tatsächlich der größtmögliche Schaden. Nicht für Red Bull, sondern tatsächlich für die Formel 1 insgesamt.