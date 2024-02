Formel 1:Verstappen dominiert Testfahrten

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat zu Beginn der Testfahrten für die neue Saison sofort wieder das Tempo vorgegeben. Der Niederländer drehte in seinem neuen Red Bull RB20 in Bahrain zum Auftakt in 1:32,548 Minuten die schnellste Runde. Mit deutlichem Abstand (0,699 Sekunden) folgten Ferrari-Pilot Charles Leclerc und Fernando Alonso im Aston Martin. Verstappen spulte 66 Runden ab, die meisten Testkilometer sammelte Alonso, der 77 Runden absolvierte.