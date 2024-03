Formel 1:Audi übernimmt Team Sauber komplett

Mit der kompletten Übernahme des Formel-1-Partners Sauber beseitigt Audi die letzten Zweifel an seinem Einstieg in die Motorsport-Königsklasse. Der Autobauer bestätigte am Freitag seine Pläne, 100 Prozent der Sauber-Gruppe zu übernehmen und damit über sein eigentlich avisiertes Engagement hinauszugehen. Ursprünglich wollte Audi sich mit 75 Prozent am Schweizer Formel-1-Rennstall beteiligen, nun wird der bisherige Mehrheitseigentümer um den Tetra-Pak-Erben Finn Rausing komplett ausgelöst. Der aktuelle Sauber-Geschäftsführer Andreas Seidl soll künftig diesen Posten auch beim Audi-Team übernehmen.