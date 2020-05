Das Boxen, heißt es, sei wie das Leben. Schlag auf Schlag, mancher gezielt, mancher zu tief, mancher verzweifelt. Eine Runde folgt der anderen, der Gong, der ertönt, ist doch noch nicht der Schluss. Letztlich, so hat das die US-amerikanische Schriftstellerin Joyce Carol Oates in ihrem Essay "On Boxing" geschrieben, sind da nur noch der Boxer und sein Gegner, beide gleich stark, "es ist unmöglich zu sehen, dass dein Gegner du selbst bist".

Wenn das Boxen das Leben ist, wie passt dann diese romantische Vorstellung nun zusammen im Boxen und Leben des Felix Sturm? Fünfmal hat er einen Weltmeistertitel gewonnen, eine Zeit lang galt er als der beste Techniker im Mittelgewicht; in den vergangenen Jahren war er einer der bekanntesten deutschen Preisboxer. Inzwischen ist er 41 Jahre alt, seit vier Jahren ist er nicht mehr zu einem Duell in den Ring gestiegen. Und seit Donnerstag ist er ein verurteilter Steuerhinterzieher und Doping-Betrüger. Es ist eine Geschichte, die passt zum Klischee einer Sportart, die allein zu schwanken scheint zwischen Größenwahn und Kleinkriminalität - zu einer Sportart obendrein, die sich zumindest in Deutschland seit Jahren im freien Fall in die Bedeutungslosigkeit befindet. Aber dann ist es eben doch nur die Geschichte des Menschen Adnan Catic, der bekannt wurde als der Boxer Felix Sturm.

Wie aus dem Weltmeister ein Verurteilter werden konnte, das könnte allein Sturm erzählen; er hat aber beschlossen zu schweigen. Nur er könnte erzählen, ob das Boxen den Menschen Adnan Catic verändert hat, ob er durch diese Sportart und ihr Umfeld der geworden ist, dem nun die Haft droht. Und nur Sturm könnte erzählen, ob sein Leben dadurch geprägt wurde, dass sein größter Kampf einer war, in dem er betrogen wurde.

Las Vegas, Juni 2004. Óscar De La Hoya, damals der populärste Boxer außerhalb des Schwergewichts, The Golden Boy, strebte einen großen Zahltag an, gegen Bernard Hopkins, er stieg dafür ins Mittelgewicht auf. Für seinen ersten Kampf in der neuen Gewichtsklasse suchte er sich einen jungen Deutschen aus, der zwar bereits Weltmeister war, den die Kommentatoren auf HBO dennoch zwölf Runden lang Störm aussprachen. Mit jedem Schlag, mit jeder Runde aber sprachen sie ehrfürchtiger über den damals 25-Jährigen. Suchte der sechs Jahre ältere De La Hoya den Nahkampf, scheuchte ihn Sturm mit Haken weg. Hielt sich De La Hoya auf Distanz, schleuderte Sturm ihm einen Jab nach dem anderen ins Gesicht.

2016 positiv auf eine anabole Substanz getestet

Mit seiner Doppeldeckung überstand der unbekannte Weltmeister den Kampf unbeschadet, noch ehe der letzte Gong ertönt war, jubelte er. Auf HBO waren sie sich einig, dass Störm gewonnen hatte. Punktrichter in Las Vegas aber urteilen manchmal nach eigenen Kriterien, sie sind Teil einer riesigen Maschinerie, und natürlich wussten sie, dass ein Kampf zwischen Sturm und Hopkins kein Geschäft sein würde. Sie werteten einstimmig für De La Hoya.

Wenn das Boxen das Leben ist, dann hat Sturm in dieser Nacht in Las Vegas, in der er so stark und doch so ohnmächtig war, gelernt, dass nicht immer der Beste gewinnt. Dann hat er an diesem Abend gelernt, dass Betrug nicht immer geahndet wird. Aber so einfach ist das nicht. Manchmal ist Boxen eben doch nur Boxen, und das Leben ist das Leben.

Am Donnerstag hat das Kölner Landgericht Sturm wegen Steuerhinterziehung, versuchter Steuerhinterziehung, einem Verstoß gegen das Anti-Doping-Gesetz und Körperverletzung zu einer Haftstrafe von drei Jahren verurteilt. Das Gericht sprach Sturm schuldig, in den Jahren 2008 bis 2010 sowie im Jahr 2013 dem Finanzamt insgesamt eine Million Euro vorenthalten zu haben. Außerdem berücksichtigte es, dass Sturm nach seinem letzten Kampf, im Februar 2016, positiv auf die anabole Substanz Hydroxy-Stanozolol getestet worden war. Damals hatte Sturm gegen Fedor Tschudinow seinen fünften WM-Titel gewonnen. Aufgrund des Doping-Betrugs wertete das Gericht den Kampf als eine Körperverletzung.