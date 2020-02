Auch ohne den kompletten Profikader und Trainer Jürgen Klopp hat der FC Liverpool das Achtelfinale im FA-Pokal erreicht. Aus Protest gegen die Terminansetzung während einer Mini-Winterpause in England ließ Klopp zum Wiederholungsspiel gegen Shrewsbury Town die U23 mit Coach Neil Critchley antreten. Liverpools Nachwuchs besiegte den Drittligisten, der den Profis im ersten Spiel sensationell ein 2:2 abgetrotzt hatte, 1:0 (0:0) - sehr zur Freude von Klopp, der nun mit seiner Elf am 4. März das Achtelfinale gegen Chelsea bestreiten kann: "Er hat uns in der Halbzeit eine Nachricht geschickt und eine direkt nach dem Schlusspfiff", berichtete Stellvertreter Critchley. Klopp selbst teilte mit: "Ich bin entzückt!"

Liverpools Verzicht auf das Spiel sorgte für Unmut beim Verband FA, der daraufhin eine TV-Übertragung des Spiels im Ausland am Dienstagabend untersagte. Klopp hatte am Montag mit den U23-Talenten trainiert. Vor 52 400 Zuschauern in Anfield, die verbilligte Tickets erwerben konnten, entschied ein Eigentor von Shrewsburry-Spieler Williams (75.) die Partie.