Transfer beim FC Bayern:Noussair Mazraoui wird Münchner

Noussair Mazraoui wird in der kommenden Saison den FC Bayern verstärken. Sportvorstand Hasan Salihamidzic bestätigte am Mittwochabend, dass sich der deutsche Rekordmeister und der 24 Jahre alte Abwehrspieler auf einen Vierjahresvertrag bis zum 30. Juni 2026 geeinigt haben. "Wir sind in den letzten Zügen. Es sieht sehr gut aus", sagte Salihamidzic dem Münchner Merkur/TZ.

Der Wechsel des Rechtsverteidigers zeichnet sich schon seit einiger Zeit ab. Der marokkanische Nationalspieler wird keine Ablöse kosten, weil sein Vertrag mit Ajax Amsterdam im Sommer endet. Mit dieser Personalie endet die langjährige Suche nach einem Spezialisten für die Rechtsverteidiger-Position. Seit dem Abschied von Philipp Lahm im Sommer 2017 hat der FC Bayern rechts hinten stets improvisieren müssen, erst mit dem Mittelfeldspieler Joshua Kimmich, zuletzt mit dem Innenverteidiger Benjamin Pavard.

Nach dem Wunsch von Trainer Julian Nagelsmann soll der neue Mann auf der rechten Seite jene Rolle einnehmen, die Alphonso Davies auf der linken Seite für sich beansprucht: Mazraoui gilt als Spieler, der beides kann - in einer Vierer-Abwehrkette klassisch verteidigen und als offensiverer Flügelspieler vor einer Dreierkette Position beziehen. Mazraoui sei "der Typ Spieler, der von ganz Europa gesucht wurde", sagte Salihamidzic: "Wir sind sehr glücklich, dass er sich dazu entschieden hat, mit uns in die nächsten Jahre zu gehen. Er ist ein Spieler, der unsere Mannschaft verstärken wird."

Durch die Verpflichtung von Mazraoui kann Nagelsmann nun auch mit Pavard im Abwehrzentrum planen. Neben Mazraoui soll auch dessen Teamkollege Ryan Gravenberch aus Amsterdam nach München wechseln. Die Vereine müssen sich aber noch auf eine Ablösesumme einigen. Der 19 Jahre alte Mittelfeldspieler steht bei Ajax noch bis zum 2023 unter Vertrag.