Von Javier Cáceres

Der Kreis der Trainerkandidaten des FC Bayern München ist am Sonntag um einen Namen kleiner geworden. Wie die SZ erfuhr, schließt der frühere spanische Nationaltrainer Julen Lopetegui, 57, ein Engagement beim deutschen Rekordmeister aus. Dem Vernehmen nach zieht es Lopetegui zurück in die Premier League. Der frühere Coach der Wolverhampton Wanderers steht in aussichtsreichen Verhandlungen mit West Ham United, denen er absolute Priorität einräume. Er befasse sich daher weder mit einem möglichen Interesse des FC Bayern noch mit den Gerüchten, die ihn im kommenden Sommer bei Manchester United verorten.