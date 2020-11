Süle am Samstag in Köln

Am Samstag spielte Niklas Süle noch 90 Minuten lang beim 2:1-Sieg gegen den 1. FC Köln, nun ist bekannt: Der Verteidiger wurde positiv auf Covid-19 getestet. Das gab der FC Bayern am Montagmittag in einer Mitteilung bekannt. Er befinde sich in häuslicher Quarantäne und es gehe ihm gut, heißt es.

Nach Serge Gnabry vor knapp zwei Wochen ist Süle der zweite Bayern-Spieler, der positiv getestet wurde. Allerdings ergaben bei Gnabry Nachtests, dass es sich dabei um einen falschen Befund gehandelt hatte.

Die Bayern treten am Dienstag (21 Uhr) in der Champions League beim österreichischen Meister Red Bull Salzburg an.